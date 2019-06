Manovra | da tagli | welfare e sconti fiscali dote di 12 miliardi

Da tagli - welfare e sconti fiscali dote di 12 miliardi per la Manovra : In attesa della replica di Bruxelles annunciata per mercoledì alla lettera inviata venerdì sera, i tecnici del Governo cominciano a individuare i possibili serbatoi dai quali attingere le risorse necessarie per costruire la manovra autunnale da 30-35 miliardi...

Papa Francesco - Manovra politica senza precedenti : la battaglia per difendere l'Europa : Forse, mai come in occasione di queste elezioni Europee, la Chiesa è scesa in campo. Lo ha fatto in particolare con i messaggi di Papa Francesco, parole che possono avere un grande peso specifico e non solo per ciò il ruolo che riveste: basti pensare che quasi il 50% dei cittadini europei è di relig

Manovra : Landini - ‘conti Governo non tornano - no a taglio spesa’ : Palermo, 9 mag.(AdnKronos) - Le parole del ministro Giovanni Tria confermano che "i conti del Governo non tornano e che hanno semplicemente rinviato una Manovra che devono fare. Pensiamo che sia inaccettabile perché il taglio della spesa vuole dire tagliare sulla sanità, sulle pensioni, sulle questi

Tria : 'preferisco tagli spese ad aumento Iva - no rischio Manovra correttiva' : "Tra aumenti Iva e tagli di spese preferisco i secondi, ma decidere quali tagli richiede scelte politiche". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, nell'intervista rilasciata al Sole 24 Ore. Tria esclude il rischio di una manovra correttiva.

Privatizzazioni e tagli : incognite da almeno 12 miliardi per la prossima Manovra : Sono obiettivi minimi (12 miliardi il prossimo anno) quelli che sono sui tavoli dei tecnici del Governo, e in parte già scritti nel Def varato nei giorni scorsi, in vista dell’avvio dei lavori preparatori per la composizione della prossima manovra autunnale che partirebbe da non meno di 25-30 miliardi. Ma la strada per centrarli è tutta in salita...

Via libera al Def - c'è la flat tax : battaglia sull'Iva La bozza Video Linea dura di Tria : Manovra bis vicina : A far litigare Lega e 5Stelle con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, questa volta è stata l'Iva e in particolare come non far scattare l'aumento per l'anno prossimo. Fonti della maggioranza ...

SPILLO/ Landini e/o Messina : patrimoniale e taglia-debito nella prossima Manovra : In autunno verranno al pettine i nodi dei conti pubblici italiani. E c'è chi ha già delle ricette, anche se diverse tra loro, per per il Paese