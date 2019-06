huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) “Si è superato il limite! Non posso tollerare quello che è andato in onda. Non è ironia, è una. Si va a sommarebattuta: ‘Io non parlo con le bestie’, sempre rivolta a me. Basta a questa violenza verbale, basta alle intimidazioni, a questa violenza subdola e diffamatoria. Questa è una vera e propria persecuzione!”. Si sfoga sui social Adrianae apre un nuovo capitolo della lunga e accesa querelle con il conduttore Giancarlo. Laha reagito così alle immagini dell’ex collega chedi unanel corso di una puntata di un programma di Comedy Central. View this post on InstagramA post shared by adriana(@adrianareal) on May 31, 2019 at 11:44pm PDT“Rilassati, Adriana, nessuno vuole farti del male. Ormai ti agiti e ricorri agli ...

zluca2 : RT @HuffPostItalia: Magalli spara alla foto di una volpe. La conduttrice: 'È una minaccia'. Lui: 'Rilassati' - HuffPostItalia : Magalli spara alla foto di una volpe. La conduttrice: 'È una minaccia'. Lui: 'Rilassati' - VelvetMagIta : Sempre più tesi i rapporti tra AdrianaVolpe e GiancarloMagalli: 'E' intimidazione' #VelvetMag -