Le imprese degli immigrati non conoscono crisi Un rapporto

(Di lunedì 3 giugno 2019) Lestraniere non. In Italia sono 447.422 i titolari d'impresa nati all'estero. Costituiscono il 14,6%imprenditori del nostro Paese. L'81% proviene da un Paese extracomunitario e per il 23% sono donne. Tra il 2010 e il 2018, mentre gli imprenditori italiani diminuivano del 12,2% sotto i colpi della, gli imprenditori stranieri sono aumentati del 31,7%. E sono anche più giovani: il 71,6% ha meno di 50 anni, mentre tra gli italiani gli imprenditori under 50 sono il 44,3% del totale. È quanto emerge da una ricerca del Censis realizzata nell'ambito del progetto «La mappa dell'imprenditoria immigrata in Italia» realizzato con l'UniversitàStudi Roma Tre e con il supporto finanziario dell'Inail. Lombardia e Toscana, Roma e Prato, ai vertici nella geografia dell'imprenditoria immigrata. Al primo posto tra le regioni italiane c'è la ...

