Inter | Conte freme | Chiesa sarebbe il suo primo obiettivo

Dieta ferrea e niente social - l’Inter si prepara alla rivoluzione : tutti i segreti del metodo Conte : niente sarà più come prima alla Pinetina, Antonio Conte è pronto a rivoluzionare le abitudini della squadra nerazzurra L’Inter è pronta a conoscere il metodo Conte, quell’insieme di norme e precetti che tutte le sue squadre devono rispettare per poter tornare grandi. E’ successo alla Juventus dopo due settimi posti consecutivi, così come avvenuto in Nazionale e al Chelsea: un metodo imprescindibile per l’ex ct che ...

Inter - quattro i possibili bocciati di Conte : tra questi ci sarebbe Icardi : L'Inter ha cominciato a pianificare la prossima stagione insieme al nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato in settimana. Un progetto importante a giudicare anche dall'investimento fatto con l'ex allenatore del Chelsea che ha firmato un accordo triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Sabato il tecnico era a Milano insieme ai vertici della dirigenza (Marotta, Ausilio e Antonello), il presidente, ...

Inter - Conte : 'Kantè è un calciatore speciale - sempre con il sorriso' : Nell'ambiente nerazzurro impazzano le ipotesi relative a chi sarà il grande colpo per mister Antonio Conte, quel centrocampista in grado di contribuire al salto di qualità della squadra nella zona mediana del campo. Alla domanda su quale sia stato il giocatore più forte allenato da lui al Chelsea, Conte ha risposto col nome probabilmente più inaspettato. Tutti (o quasi tutti) credevano forse di sentir elogiare il piede fatato di Eden Hazard, ma ...

Ziliani : “Dopo Conte e Marotta - all’Inter manca solo Moggi” : Su Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani parla di fine di un’era nel calcio italiano. La Champions “delle imprese impossibili e dei miracoli diventati quotidianità” è finita con la vittoria del Liverpool e “anche da noi, nell’Italietta diventata teatrino di avanspettacolo dopo essere stata per decenni Scala, Opéra e Metropolitan allo stesso tempo, nulla potrà più essere come prima”. Dopo aver avuto solo un credo, ovvero ...

“Come vede Conte all’Inter?” - il Premier Conte risponde così : Simpatico siparietto che si è verificato ai giardini del Quirinale tra Enrico Mentana, direttore del Tg La7, tifoso interista, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che invece è tifoso della Roma. “Come vede Conte all’Inter?”, la domanda del giornalista. “Lo avrei visto meglio alla Roma”, ha risposto il Premier, dopo le voci che avevano accostato il tecnico anche al club giallorosso. Alla fine Antonio ...

I tifosi della Juventus non perdonano Conte - cori e insulti contro l’allenatore dell’Inter : “mercenario” : Alcuni tifosi della Juventus presenti a Madrid hanno insultato Conte per aver accettato l’offerta dell’Inter I tifosi della Juventus non hanno accettato la scelta di Antonio Conte di dire sì all’Inter, diventando l’allenatore nerazzurro al posto di Luciano Spalletti. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Prova ne sono i cori e gli insulti che alcuni supporters bianconeri hanno rivolto all’ex manager del Chelsea, ...

Inter - Beppe Bergomi elogia Conte : “è l’uomo giusto per accorciare sulla Juventus. Mercato? Chiesa sarà…” : Beppe Bergomi elogia Antonio Conte, definendolo l’uomo giusto per ridurre il gap dalla Juventus: per quanto riguarda il mercato dell’Inter, ‘Lo Zio’ dà più probabile l’arrivo di Barella rispetto a quello di Chiesa Inizia ufficialmente l’era Conte sulla panchina dell’Inter e l’ex CT della Nazionale incassa subito gli elogi di una bandiera nerazzurra come Beppe Bergomi. ‘Lo Zio’ del ...

Antonio Conte all'Inter - Biasin : "Educazione - rispetto e linea dura. E Oriali dovrà proteggerlo" : E venne il giorno. E venne il giorno è il titolo di un brutto film (regia di M. Night Shyamalan, 2008) ma è anche un buon modo per mettere il punto alla questione Conte. Per un anno abbiamo parlato dell'«ombra di Conte», ovvero dell' incubo dei vari Gattuso, Spalletti, persino Allegri, costretti a s

Antonio Conte all'Inter - la miglior notizia possibile : è lo specialista che fa rendere tutti di più : Per l' Inter non esiste miglior notizia dell' arrivo di Antonio Conte. È l' uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto. È l' allenatore di cui l' Inter aveva bisogno perché ha raggiunto un livello superiore a quello in cui è ora l' Inter. Ha vinto e sa vincere, mentre questa Inter non è ancora

Inter - nella lista dei desideri di Conte ci sarebbe anche Chiesa : Ieri l'Inter ha ufficializzato che il suo nuovo allenatore sarà Antonio Conte. L'ex tecnico del Chelsea ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro più bonus, arrivando potenzialmente a dodici milioni netti a stagione. Cifre importanti, che testimoniano la volontà della società nerazzurra di fare quel salto di qualità per andare a Contendere il titolo alla Juventus, che in Italia domina incontrastata da ...

Dalla pazza Inter all’Inter bipolare. Noi - Interisti per Conte - capiamo lo sbandamento : Che c’entra la dignità? 5 maggio 2002: uno stempiato e semi-sobrio Antonio Conte urla “Stiamo godendo” ai microfoni di Mamma Rai. Sono le 17:20 a Udine come a Roma, dove la Lazio ha deciso di non scansarsi e Poborsky di improvvisarsi giocatore di pallone. 24 maggio 2020, dopo un campionato di sangue, sudore e VAR (oh se ti avessimo avuta prima, santa VAR), Antonio Conte alza lo scudetto in faccia alla Juventus di Maurizio Sarri. Una ...

Calciomercato Inter – I nerazzurri puntano su Kolarov : il difensore serbo al servizio di Antonio Conte? : Dopo le voci della possibile rescissione di contratto di Kolarov con la Roma arriva l’Interessamento dell’Inter per il difensore serbo Le strade di Kolarov e della Roma si stanno per separare. Dopo l’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore, adesso l’Inter ha già iniziato a lavorare sodo per costruire un team solido per il suo nuovo tecnico. Tra i calciatori che Interessano al club nerazzurro sembra esserci ...

Conte entra in casa Inter Ma gli Interisti già si spaccano : Tony Damascelli Il nostro meraviglioso pubblico. Si scrive, si dice così quando si vuole scrivere e si vuole dire il nulla. Le curve, la parte più calda di uno stadio, il cuore, la pancia del football, la passione ma, assieme, le minacce, i ricatti, le aggressioni, gli insulti, il razzismo, lo spaccio, il bagarinaggio. Questo è e che nessuno può Contestare. L'arrivo di Conte all'Inter ha fatto eruttare i crateri di Milano e Torino, ...