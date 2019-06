Gossip Uomini e Donne | Ida Platano è in dolce compagnia FOTO

lanostratv

(Di lunedì 3 giugno 2019) Idafelice con Gemma Galgani dopo il Trono Over diIdae Gemma Galgani non hanno perso tempo. Le due dame del Trono Over di, terminata la trasmissione di Canale5 che si è chiuda venerdì con le scelte del Trono Classico, hanno deciso di non perdere tempo e vedersi. Concluso il programma condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda a settembre, le due amiche, che non si vedranno più a Roma per le registrazioni, hanno deciso di trascorrere una domenica insieme. Come mostrato dallein basso Gemma Galgani sarebbe andata a trovare Idaa Brescia. Le due amiche hanno trascorso il weekend insieme. Ida sui social ha mostrato la sua quotidianità insieme a Gemma, che ha trascorso del tempo anche con il figlio della. La 69enne di Torino si è mostrata affettuosa con Samuele, passeggiando con lui per le vie della città....

MastrotekPino : Uomini e Donne gossip, Luca Onestini si scaglia contro Barbara d’Urso: “Io grido più forte” - zazoomblog : Uomini e Donne gossip: Giulio Raselli è pronto per tornare in tv? - #Uomini #Donne #gossip: #Giulio - zazoomnews : Uomini e Donne gossip: Giulio Raselli è pronto per tornare in tv? - #Uomini #Donne #gossip: #Giulio -