Game of Thrones | il documentario making of dell’ultima stagione

(Di lunedì 3 giugno 2019) Tutto sull’ultima, l’ottava, diof, un dietro le quinte commosso, un omaggio da vero fan per la serie dei record:ofThe last watch è in onda lunedì 3 giugno alle 21,15 su Sky Atlantic. Il modo migliore per dire addio alla serie che ha commosso, entusiasmato, avvinto i fan del fantasy (tanto che ora si attendono gli spin off). Fango e sangue, lacrime e trionfi grazie lala regista Jeanie Finlay che ha trascorso un anno sul set degli ultimi episodi della serie.of, The last watch ilFango e sangue, lacrime e trionfi:ofThe last watch racconta l’enorme sfida di portare in vita il fantastico mondo di Westeros negli studios, nei terreni, nei parcheggi dell’Irlanda del Nord (setsono stati ricreati anche in Spagna e in Croazia). La regista ha seguito la crew e il cast mentre ...

