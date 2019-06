Francesca e Gennaro | è lite accesa in diretta | neanche Taylor Mega si trattiene

Gf - Francesca De André sempre più confusa : "Giuro che non ho baciato Gennaro? Non posso" - : Serena Pizzi Francesca De André fa davvero fatica ad andare avanti nella Casa e ora si trova di fronte a un bivio: Gennaro o Giorgio? Anche questa settimana non è stata troppo facile per Francesca. Il Gf l'ha messa a dura prova. Prima il tradimento del fidanzato, poi l'avvicinamento a Gennaro e infine il "tornado" Taylor Mega. Appena la De André digerisce un boccone amaro ne arriva un altro ancora peggio. E così è stata anche questa ...

Grande Fratello 16 - nuova lite tra Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Lui : "Sei pesante!" Lei : "Tu non stai bene!" : Sembrava essere tornato il sereno tra Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Dopo qualche tensione risolta nel giro di poche ore, nella casa del Grande Fratello i due tornano ai ferri corti e ancora una volta per una battuta di troppo.Francesca vede Gennaro e Taylor Mega fare insieme la colazione. La ragazza allora non riesce a trattenersi dal fare una battuta che suona come una vera frecciata: "Una volta mi facevi il piatto". La frase non è ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè è gelosa - Gennaro sbotta : 'Portami rispetto' : La sedicesima edizione del Grande Fratello verrà ricordata per l'ampio spazio dedicato a Francesca De Andrè. Ne sono una chiara dimostrazione le ultime puntate serali del lunedì che la produzione ha dedicato a lei e al presunto tradimento di Giorgio Tambellini. Se molti telespettatori ritengono eccessivo questo interesse, dall'altro gli ascolti dell'ottava puntata dimostrano che ancora una volta Barbara d'Urso ha saputo sfruttare il trash e le ...