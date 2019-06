Cantone avverte Salvini sullo Sblocca Cantieri | Non si può sospendere il codice

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il Governo fa il punto stasera. Una riunione convocata dal premier Giuseppe Conte nel pomeriggio ma poi slittata alla sera. Il tavolo si rende necessario per fare chiarezza sull’emendamento presentato dalla Lega al Senato per chiedere la sospensione per due anni deldegli appalti. Un intervento impossibile, secondo Raffaele, presidente dell’Anac.Il magistrato, a margine di un evento alla Luiss, spiega che “ildegli appalti non può essere sospeso perché ci sono direttive comunitarie e perché le stazioni appaltanti hanno bisogno di regole. Bisogna capire cosa si intende per sospensione. Di regole non si può fare a meno”.aggiunge: “Il problema deiè molto più vasto le opere segnalate come bloccate sono in gran parte opere per cui l’aggiudicazione ...

