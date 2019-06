Allenatore Verona | via Aglietti nonostante la promozione | Juric in pole per il sostituto

calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019)– Dopo una stagione di alti e bassi ilha conquistato lanel campionato di Serie A dopo il successo ottenuto nel ritorno contro il Cittadella, rotondo 3-0 che ha ribaltato il 2-0 dell’andata. Merito anche di Alfredo, l’subentrato a Grosso ha dato fiducia alla squadra ed è stato raggiunto un obiettivo importantissimo: la Serie A.l’importante risultato conquistato è da escludere una conferma dianche per la prossima stagione, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il nome inè quello dell’ex Genoa. Ma è ancora il momento di festeggiare, al prossimola dirigenza penserà tra qualche giorno.L'articolo, vialainper ilCalcioWeb.

CalcioWeb : Allenatore #HellasVerona, via #Aglietti nonostante la promozione: #Juric in pole per il sostituto - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: ??Dopo la promozione in #SerieA, il #Verona pensa al futuro ??Iniziando dalla questione allenatore - ILOVEPACALCIO : #Aglietti: «#Verona, sento mia la #promozione. Non so se un altro allenatore…» - Ilovepalermocalcio -