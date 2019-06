Venezia | scontro tra una nave da crociera e un battello | due contusi

meteoweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) Un incidente tra unadadella ‘Msc’ e ungran turismo è avvenuto stamane nel porto di. Secondo le prime informazioni, la ‘Opera’ era in attracco al molo di San Basilio quando ha ‘tamponato’ sul lato di poppa il, anch’esso in fase di ormeggio. Al momento non si hanno notizie di feriti. Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri delturistico contro il quale si e’ scontrata stamane nel porto diunadella compagnia ‘Msc’. Altri due sono stati portati a loro volta in ospedale a scopo precauzionale. Lo apprende l’ANSA da fonti bene informate. Non si conosce ancora la nazionalita’ dei. L'articolotra unadae un: dueMeteo Web.

