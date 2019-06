Lontano da te | dal 9 giugno su Canale 5 la fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi

Sarri Lontano dalla Juve - lo striscione dei tifosi del Napoli : “ti amiamo - non tradire il popolo” [FOTO] : La Juventus continua la ricerca ad un nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri, come riportato ormai da giorni su CalcioWeb, il nome in pole è quello di Jurgen Klopp. Non sembra una soluzione calda invece quella di Maurizio Sarri e per diversi motivi, prima la volontà del Chelsea che non ha intenzione di mandarlo via considerando il risultato raggiunto in Premier League e la finale di Europa League. Nel frattempo ...

Valverde sempre più Lontano dal Barcellona : e spunta… Allegri : Da tempo si vocifera di un suo possibile addio, provocato dall’eliminazione in Champions prima e dalla sconfitta in finale di Copa del Rey poi. Ernesto Valverde è sempre più lontano dal Barcellona. E dalla Spagna lanciano un’indiscrezione: il successore potrebbe essere Massimiliano Allegri. E’ quanto si legge dal quotidiano spagnolo ‘Sport’ secondo cui l’allenatore livornese sarebbe in corsa con il ...

Fiorello in Rai? Si - ma Lontano dall'Auditel : Pare esserci un denominatore comune nella trattativa che starebbe riportando Rosario Fiorello alla corte del cavallo di viale Mazzini. Secondo le informazioni che trapelano da più parti l'ex codino d'Italia sta discutendo con i vari dirigenti Rai di una sua futura utilizzazione che riguardi la piattaforma Rai Play, quella roba che ti permette di vedere e rivedere i programmi televisivi di ieri e di oggi ovunque grazie a degli apparecchi ...

Rai - l’ironia di Fiorello : “17mila euro per 2 minuti? Troppo pochi. Se sto Lontano dal servizio pubblico un motivo c’è” : Una trattativa con viale Mazzini per sostituire Fabio Fazio su Rai1, con un compenso di 17mila euro per due minuti. Sono le indiscrezioni, uscite su alcuni giornali, che il presunto protagonista della vicenda, Beppe Fiorello (lui ha smentito), ha commentato con ironia: “Ma come, così poco? I miei fan penseranno che mi sto svendendo. Io sono come Cristiano Ronaldo”. Poi la dichiarazione amara: “Se sto lontano dal servizio ...

Se sto Lontano dalla Rai un motivo ci sarà! La presa in giro di Fiorello : Mentre “La Stampa” rivela le cifre del suo ritorno in Rai (17mila euro ogni due minuti), lui ci scherza su: “Non ne prendo 17 ogni due minuti, ma 20 al minuto”Fiorello è da giorni al centro dei rumors per un suo presunto ritorno in Rai. Lo showman siciliano sarebbe l’asso nella manica dell’ad Salini, che avrebbe pronto per lui un progetto da svilupparsi tra tv (nello slot di seconda serata del lunedì, al posto di Che fuori tempo che fa di ...

La fine di un’era - De Rossi lascia la Roma : il suo futuro sarà Lontano dalla Capitale : Daniele De Rossi dice addio alla Roma: il centrocampista giallorosso pronto ad una nuova avventura lontano dalla Capitale Un risveglio amaro per i tifosi Romanisti: l’AS Roma ha infatti annunciato, questa mattina, l’addio di Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso ha deciso di proseguire la sua carriera lontano dal club dove è cresciuto. A 35 anni, Daniele De Rossi ha deciso che è arrivato il momento di staccarsi dalla ...

Petra Kvitova e il futuro Lontano dal tennis : “maternità? Non ci penso. Dopo il ritiro apro un salone di bellezza” : Petra Kvitova parla del suo futuro lontano dal tennis: la tennista ceca accantona l’ipotesi maternità e pensa all’eventualità di aprire un salone di bellezza A 29 anni, Dopo aver messo in bacheca due volte Wimbledon, Petra Kvitova inizia a pensare al suo futuro. L’obiettivo nel tennis è raggiungere la posizione numero 1 WTA, aggiungendo magari qulche altro torneo alla sua bacheca, mentre l’ipotesi di ritiro è ancora ...

Pogba-Juventus - le ultimissime : futuro Lontano dalla Premier League : Pogba-Juventus – A stagione finita, ormai, per la squadra bianconera con l’ottavo Scudetto di fila conquistato e l’uscita prematura, ai quarti di finale, in Champions League, ora la Juventus pensa al calciomercato. A oggi, però, non si sanno quali sono le strategie dei bianconeri in vista della prossima stagione, ovviamente l’interesse è quello di rinforzare […] More

Milan - Paquetà Lontano dal 100%. Ma a Torino dovrà giocare : Sembrava dovesse tornare a Parma, ma così non è stato. Poi la Lazio, la semifinale da 'dentro o fuori' in Coppa Italia: niente nemmeno lì. Lucas Paquetà è nella lista dei convocati del Milan ormai da ...

James Rodriguez sempre più Lontano dal Bayern. A fine stagione si deciderà il suo destino : James Rodriguez sempre più lontano dal Bayern Monaco. Uli Hoeness, presidente del club bavarese, in un’ intervista aveva fatto capire di non essere intenzionato a pagare 42 milioni per trattenere una riserva, nella fattispecie James Rodriguez. Le scelte di Kovac,poi, hanno accreditato sempre più questa ipotesi dla momento che l’attaccante colombiano è stato escluso dall’undici titolare nelle ultime quattro partite giocate ...

Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo : frazione che onora il mito di Fausto Coppi. Montoso duro - ma Lontano dal traguardo : Dopo due tappe completamente pianeggianti, il percorso del Giro d’Italia 2019 comincerà a farsi davvero interessante nella giornata di giovedì 23 maggio. La dodicesima tappa prenderà il via da Cuneo e si concluderà a Pinerolo dopo 158 km. La presentazione del tracciato ha in parte deluso le aspettative: la frazione sarà infatti un chiaro omaggio all’impresa compiuta da Fausto Coppi nel 1949, ma difficilmente potrà essere decisiva in ...

25 aprile - Buffagni (M5s) al corteo : “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che esecutivo è Lontano dalla mafia” : “Il governo è presente. Spero che chi va a Corleone capisca che l’esecutivo non ha nulla a che fare con la mafia”. A dirlo, al corteo del 25 aprile a Milano, il sottosegretario Stefano Buffagni del M5s. Il riferimento è al viaggio di Matteo Salvini nella città siciliana nel giorno della celebrazione della Liberazione. L'articolo 25 aprile, Buffagni (M5s) al corteo: “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che ...

Maxitamponamento sulla A10 poco Lontano dal casello di Savona : Si è verificato attorno alle 21 di ieri un Maxitamponamento sull'autostrada A10, poco lontano dal casello di Savona in direzione Ventimiglia, che ha coinvolto due autovetture e due autoarticolati. Sul ...