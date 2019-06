2 giugno | Roberto Fico | “Festa dedicata a tutti Anche ai migranti e ai rom”

OnDance - Roberto Bolle e il suo festival a Milano : dal 26 maggio al 2 giugno “un’onda festosa che invade la città” : Lo abbiamo visto in tv passare dal pas de deux al tango, dall’assolo contemporaneo al duetto comico. Ma Roberto Bolle, il principe della danza internazionale, è anche appassionato di ballo liscio. “Sogno di vedere giovani e adulti ballare insieme in un’atmosfera di nostalgica allegria”, spiega. Perché tra le novità di OnDance, il festival che invade Milano dal 26 maggio al 2 giugno, ci sarà anche una balera in piazza sulle note dell’Orchestra ...