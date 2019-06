Spagna in lutto | Antonio Reyes è morto in un incidente stradale

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Tragedia in, il mondo del calcio piange l'ex calciatore del Siviglia e della nazionale spagnola, il 35enne Josè. L'ex giocatore tra le altri, anche di Arsenal, Benfica, Real Madrid e Atletico Madrid ha perso la vita in una Utera, sua città natale. Attualmente, il calciatore iberico giocava in Segundo division nell'Estremadura. Al momento non è ancora chiara la dinamica del terribile. A confermare l'accaduto e dare la triste notizia, il club andaluso del Siviglia sui suoi profili ufficiali. La squadra dell'Andalusia lo fece esordire all'età di 16 anni....

Sport_Mediaset : +++ #Spagna in lutto, morto in un incidente #Reyes +++ - FOXSportsIT : Terribile lutto per il calcio spagnolo. È morto José Antonio Reyes. ?? - Sport_Mediaset : #Reyes, l'uomo dell'#EuropaLeague ???????????? -