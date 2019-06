Mattarella | Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i

Mattarella : «Libertà e democrazia incompatibili con chi cerca sempre nemici» : «Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua...

Monito di Mattarella : “Libertà e democrazia incompatibili con chi cerca sempre nemici” : Il discorso del Capo dello Stato in apertura delle celebrazioni per la Festa della Repubblica al Quirinale. "Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale" ha ricordato il Capo dello Stato nel suo discorso prima del concerto per il corpo diplomatico in programma nella sede presidenziale.

Ue : Mattarella - 'rilanciare Europa libertà contro Europa prevaricazione'(2) : (AdnKronos) - "Un sentimento -ha proseguito Mattarella- che è anche un monito per le generazioni che si susseguono. Un monito a non cadere più negli errori della guerra, a rispondere alle sfide del nostro tempo rilanciando il progetto di cooperazione europea, rinsaldando il legame fra i nostri popol

Sergio Mattarella : "Ue ancora in cammino ma ha portato la libertà" : “Quella che avete contribuito a costruire è un’Europa finalmente democratica e pacifica, nella quale ogni cittadino può dispiegare la propria azione con libertà. Un’Europa ancora in cammino, che non deve mai rinunciare a divenire più inclusiva e giusta, ma anche un’Europa che è e rimane - come con i capi di Stato dell’Unione abbiamo ricordato invitando i cittadini europei a ...

Giornata mondiale della libertà di stampa - il presidente Mattarella : “Sostenere i giornalisti minacciati” : Nell’ultimo anno ne sono stati uccisi 88, 250 quelli arrestati. Tra il 2012 e al 2016, invece, sono 530 quelli assassinati. È praticamente una strage quella che colpisce in tutto il mondo i giornalisti. I numeri di questa mattanza sono stati aggiornati e diffusi in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. “Le istituzioni della Repubblica e la società civile hanno il dovere di sostenerli e non lasciarli soli”, ...

1 maggio - Mattarella : 'Il lavoro garantisce la vera libertà' - : Il presidente della Repubblica celebra al Quirinale la Festa del lavoro e richiama le istituzioni: "Si impegnino per la piena occupazione". IL LIVEBLOG

Primo maggio - Mattarella : "Il lavoro è garanzia di libertà. Io vicino ai disoccupati" : Infine, Sergio Mattarella ha così chiosato - come riportato dall' Agi - mandando un messaggio alla maggioranza di governo giallo-verde: 'L' economia italiana, come del resto quella europea, si trova ...

Mattarella/ E l'inganno di contrapporre libertà e sicurezza : Dal loro connubio non si può prescindere, se vogliamo vivere in una comunità che metta chi merita e s'impegna nelle condizioni di poter investire sul futuro

Mattarella e la festa del 25 aprile : 'la libertà non si baratta con l'ordine. fu una rivolta morale' : Il monito del capo dello Stato in occasione della celebrazione del 74esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Il mondo della politica diviso sulla festa

Il 25 aprile di Mattarella : “Non si baratta la libertà con promesse di ordine” : Sergio Mattarella ha smontato un paio di «fake» che da qualche tempo circolano nella politica. Anzitutto la leggenda di un fascismo «buono», che fece opere benemerite tipo le bonifiche, ma commise l’errore di entrare in guerra dalla parte sbagliata; e poi la grossolana rappresentazione della Resistenza che qualche leader (da ultimo ci è cascato Mat...