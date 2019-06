Lecce | si difende il figlio dell' anziano assassinato a Collepasso | ' Non volevo ucciderlo'

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Non ha cambiato la sua versione davanti ai giudici del Tribunale di, Vittorio Leo, il 48enne che è accusato dagli inquirenti di aver brutalmente ucciso, lasciandolo morire tra le fiamme, suo padre, l'89enne Antonio Leo. L'omicida ha confessato di aver gettato alcol sull'padre al culmine di un litigio avvenuto in una villetta bifamiliare a, piccolo paesea provincia di, ma secondo la sua versione non sarebbe stato lui ad incendiare di proposito il corpo, ancora in vita al momento del dramma. Vittorio ha dichiarato che si trovavano davanti ai fornelli, e all'improvviso si è sviluppato il rogo mortale che ha avvolto l'. Per i giudici questa versione non è credibile, e non si è trattato assolutamente di un incidente come sostiene ila vittima. Il 48enne ha dichiarato davanti al giudice Giovanni Gallo che non voleva uccidere ...

filippomontinar : #Lecce #Università #Movimentistudenteschi ... Credo fermamente nella democrazia e ciò che si sta cercando di fare a… - rumba15342942 : RT @lucianocapone: Quell'articolo ha avuto una risonanza così clamorosa che nel successivo Rapporto Agromafie 2016 Coldiretti ne rivendica… - Ghiottoenrico : RT @lucianocapone: Quell'articolo ha avuto una risonanza così clamorosa che nel successivo Rapporto Agromafie 2016 Coldiretti ne rivendica… -