FABIANO VITUCCI È MORTO | INCIDENTE IN MOTO L' ex Uomini e donne aveva 29 anni

Addio FABIANO VITUCCI - morto in un incidente ex corteggiatore di Uomini e Donne : Fabiano Vitucci, 29 anni, aveva partecipato a Uomini e Donne due volte come corteggiatore, la prima nel 2011 e la seconda nel 2015 per Valentina Dallari, ma Valentina non si dimostrò interessata a lui (la tronista alla fine scelse Andrea Melchiorre) e quindi lasciò la trasmissione. Il pomeriggio del 31 maggio 2019, Fabiano Vitucci è morto in un incidente stradale in motocicletta vicino a Motevarchi (Arezzo) paese dove viveva da tre mesi con la ...

