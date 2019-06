Esplode un furgone per la vendita di panini | vigili del fuoco al lavoro per indagarne le

Venezia - Esplode il furgone per la vendita dei panini : quattro feriti - due sono gravi : Si è sfiorata la tragedia oggi a Marghera, nel Venezia no, dove un furgone adibito alla vendita dei panini è improvvisamente esploso. Erano le 13:30 quando è stata udita la potente deflagrazione, che ha letteralmente distrutto il mezzo. Secondo quanto riporta la stampa locale, il camioncino era parcheggiato nei pressi di un centro commerciale, e proprio da poco due donne, che sono rimaste ferite, si erano sedute lì vicino per consumare ...

