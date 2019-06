Dalla pazza Inter all’Inter bipolare Noi | interisti per Conte | capiamo lo sbandamento

Maturità 2019 - a 1 mese Dalla prima prova impazza il tototema : si spera in D’Annunzio e Pirandello : Quali sono gli autori e i temi che potrebbero uscire alla Maturità 2019? Manca poco meno di un mese alla prima prova, quella di italiano, ed è partito il tototema: ecco le preferenze dei maturandi per ciascuna tipologia di compito, da D'Annunzio a Pirandello per l'analisi del testo alla caduta del muro di Berlino all'Inquinamento per il tema d'attualità.Continua a leggere

Da sfigati a baciati Dalla sorte - la pazza Champions che ha esaltato il Tottenham : ... cioè con il suo gioco appassionato ma non sregolato, in cui ordine e slancio hanno la stessa importanza, anche se l'altra sera il delizioso Eriksen, il danese che sarebbe il più forte al mondo se ...

Bale-Juventus - pazza idea Dalla Spagna : il retroscena : BALE JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalla Spagna, Zinedine Zidane starebbe tracciando la strada del nuovo Real Madrid. Strada che potrebbe separarsi da alcune certezze, vedi Modric e Bale. Per quel che riguarda il centrocampista croato, il Real Madrid potrebbe decidere di privarsene dinanzi ad un’offerta irrinunciabile. Occhio anche al capitolo Bale. L’attaccante galle potrebbe lasciare […] More

Disoccupato prende un disegno di Gerhard Richter Dalla spazzatura : condannato a 3mila euro di multa : Un Disoccupato tedesco ha preso dalla spazzatura un disegno del pittore Gerhard Richter, il quale l'ha denunciato per furto: ora dovrà pagare una multa di 3mila euro; il disegno ne valeva 60mila. Un curioso caso di furto arriva dalla Germania, dove un uomo Disoccupato è stato denunciato dal celebre pittore Gerhard Richter che l'ha accusato di avergli rubato dei disegni che lui, ritenendoli di scarso valore artistico, aveva gettato nella ...

Belen incinta? Il gossip impazza dopo l’ultimo video postato Dalla showgirl : Belen incinta? Quella mano sulla pancia e gli sguardi complici con Stefano De Martino che fanno esplodere il gossip Il gossip intorno a Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si placa. Da quando i due sono tornati insieme gli sguardi di tutti sono rimasti puntati su di loro. Ai fan della coppia, specie a […] L'articolo Belen incinta? Il gossip impazza dopo l’ultimo video postato dalla showgirl proviene da gossip e Tv.

Sancho-Juventus - pazza idea Paratici : conferme Dalla Germania : SANCHO JUVENTUS- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Bild“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Sancho, esterno d’attacco del Borussia Dortmund, classe 2000. Un giocatore totale, capace di saltare l’uomo con abilità e costanza. Sul giocatore inglese resta forte anche l’interesse del Real Madrid, società pronta a sfidare Paratici per […] More

Conversazione esilarante in casa Murray - Andy ‘sbeffeggiato’ Dalla figlia : “papà sulla terra sei spazzatura” : La Conversazione in casa Murray è esilarante: la figlia del tennista scozzese sorprende papà Andy con delle affermazioni dure ma… veritiere Andy Murray sta lavorando sodo per tornare in campo al meglio della sua forma fisica: il tennista scozzese ha dovuto affrontare un periodo buio e difficile, alle prese con dei problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo da gioco per diverso tempo o che comunque non gli hanno permesso di ...

Caterina Balivo con un post salvate Roma Dalla spazzatura : Con una foto postata sui social Caterina Balivo lancia un appello per salvare Roma dal degrado, ci ritorna dopo tanti anni e la conduttrice trova una Roma sporca, in balìa del degrado e che le ricorda la Napoli degli anni ’90 dove è cresciuta. Nel post su “Instagram” fa vedere lo spettacolo indecoroso della Capitale, utilizzando come simbolo dell’incuria un cassonetto strabordante di rifiuti. Sorriso amaro e il pollice ironicamente ...