Almanacco del 01-06-2019 ore 07 | 30

(Di sabato 1 giugno 2019) l’del giorno iniziano a un mese ma per fortuna è sabato Buongiorno da Francesco Vitale Sabato primo giugno Oggi la chiesa ricorda San Fortunato prete B Spoleto e San Giustino Martire non parliamo del Prete ma di Giustino dal termine latino iustus giusto e non è che sia rapidamente in tutto il mondo romano e successivamente anche tra i primi cristiani in virtù del suo significato inneggiante all’equità il diminutivo Giustino divenuto poi personale autonomo È diffuso oggi Specialmente al sud persona attenta esterne forse troppo serio e penso se ciò può crearti problemi dubbi che ritardano la sua riuscita sociale gli piacciono le donne molto belle in paesi dicendo impossibili invece sono proprio quelle in prendidiventa gelosissimo come se fossero una sua proprietà privata per loro è disposto a perdere la testa e pure il sonno No Giusti non lo fare quando esprime le ...

