Su Alpha dal 3 giugno arriva la Building Week

Nioh 2 si mostra in due ore di gameplay tratte dalla closed Alpha : Anche se la closed alpha di Nioh 2, come vi abbiamo detto recentemente, avrà luogo domani 24 maggio, qualcuno ha avuto l'occasione di provare in anteprima il prossimo capitolo della serie.DIOMED#BRO, uno YouTuber russo, ha pubblicato sul suo canale le prime due ore di gameplay di Nioh 2. Il video inizia col mostrare l'editor del personaggio, in cui possiamo scegliere non solo il volto e modificare tutte le caratteristiche, ma anche il sesso del ...

Case fuori dal mondo su Alpha. Da oggi la serie sulle abitazioni incredibili : Case fuori dal mondo su Alpha. Arriva la serie che farà conoscere come sono state costruite le Case più incredibili nel mondoDal 20 maggio dal lunedì al venerdì alle ore 18.20, arriva sul canale Alpha (Canale 59 DTT) “Case fuori dal mondo”, la nuova serie che farà conoscere al pubblico come sono state costruite le Case più incredibili in giro per il mondo.Attraverso l’aiuto di architetti ed ingegneri, la serie porterà il pubblico del canale ...

Google - Schmidt dopo 18 anni si dimette dal board di Alphabet. Tonfo a Wall Street - in fumo 70 mld dollari : Eric Scmidt , ex Ceo di Google, si dimetterà dal board di Alphabet, la holding creata nel 2015 da Google come 'casa madre' di tutte le aziende dal colosso informatico di Mountain View. Nel dicembre ...

Notre Dame - Alpha dedica una serata alla chiesa parigina distrutta dall’incendio : Dopo l’incendio di Notre Dame Alpha dedica una serata alla chiesa e alla sua costruzione alla luce delle terribili immagini di lunedì 15 aprile dell’incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame di Parigi, Alpha canale 59 del digitale e 415 di Sky dedica una serata dalle 22:40 a programmi e approfondimenti dedicato all’opera distrutta. Scopriremo com’è stata costruita questa cattedrale simbolo della Francia e del ...