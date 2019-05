Sparatoria a Virginia Beach: 12 morti

SkyTG24 : Sparatoria in Virginia, almeno 12 morti e 6 feriti, ucciso attentatore - repubblica : Usa, sparatoria in un edificio governativo in Virginia: uccise 11 persone [news aggiornata alle 01:08] - Agenzia_Ansa : Usa: sparatoria #Virginia,almeno 11 morti. Ucciso autore strage, ha fatto fuono indiscriminatamente #ANSA -

Dodici persone uccise e altre 6 ferite in unaalMunicipal Center, un centro con uffici e agenzie del Comune dove si trova anche il Dipartimento di polizia, nel centro della città americana. Ad aprire il fuoco e a uccidere, un dipendente comunale la cui identità non è stata resa nota. Lo sparatore è tra le vittime, contro di lui avrebbero sparato le forze dell'ordine. Al momento non ci sono notizie sul movente della.(Di sabato 1 giugno 2019)