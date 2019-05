Rambo 5 | Stallone avverte | “Succedono cose brutte”

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Niccolò Sandroni5: Last Blood, l’ultimo film della saga sul veterano del Vietnam, sarà cruento e vendicativo. Parola di SylvesterSembra proprio che5: Last Blood concluderà le avventure di John. Il veterano del Vietnam infatti torna a casa, ma ci sono ancora delle questioni da risolvere. Come si vede alla fine del quarto film infatti, l’ex militare torna nel suo ranch del padre in Arizona. Dopo che le precedenti avventure lo hanno portato in giro per il mondo, nel prossimo e ultimo filmvuole ritirarsi a vita privata. Stando alle informazioni sulla trama, confermate anche dallo stesso, la sua non sarà una pensione tranquilla. Non è rimasto più nessuno dei suoi cari e dovrà (ancora) fare i conti con il disturbo post traumatico causato dalle missioni in Vietnam, che lo tormenta fin dal primo film del 1982. La vita quotidiana viene ...

SkyTG24 : Rambo 5: Last Blood, il trailer del nuovo film con Sylvester Stallone - Sith_tj : RT @ImperiAllGaming: Rambo V: Last Blood Lionsgate lanza trailer para Rambo Lo nuevo de sylvester stallone #cine #rambo #rambo5 https://t… - F_Enrico88 : @xenglishrain Rambo...ma non Stallone, proprio Rambo -