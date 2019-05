“Pavarotti” | arriva in sala il documentario-evento

ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sarà al cinema solo per tre giorni, il 28, 29 e 30 ottobre, il"Pavarotti", che racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare il mondo dell'opera. Firmato dal regista Premio Oscar Ron Howard, "Pavarotti" è realizzato con filmati mai visti prima e immagini delle performance più iconiche che ne offrono un ritratto intimo ed emozionante, come artista e uomo, il più amato cantante d'opera di tutti i tempi con oltre 100 milioni di dischi venduti.La Coppa del Mondo del 1990 in Italia è stata l'occasione in cui l'opera ha conquistato il grande pubblico: allora, sul palco di Roma, Pavarotti si è unito ai colleghi tenori Placido Domingo e José Carreras, esibendosi per un pubblico mondiale di 1,4 miliardi di persone. La loro potente interpretazione di ...

