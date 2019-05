I Samsung Galaxy S10 Cardinal Red arrivano in Europa a partire dalla Svizzera

Niente da fare per il Samsung Galaxy S9 con la registrazione delle chiamate post patch di maggio : Non sono particolarmente incoraggianti in questi giorni le segnalazioni provenienti dai possessori di un Samsung Galaxy S9 che sono interessati ad effettuare la registrazione delle chiamate. Questione calda praticamente da uno anno, quando è entrato in gioco Android Oreo, con una soluzione che fino a questo momento non è stata trovata. O almeno non ufficialmente. Già, perché il produttore coreano, come si potrà notare anche attraverso il nostro ...

Manca pochissimo al Cardinal Red Samsung Galaxy S10 : uscita imminente in Italia : La settimana che volge al termine ha visto il Samsung Galaxy S10 al centro di diverse novità, in riferimento ad alcuni bug software che hanno costretto il colosso coreano a rilasciare un nuovo aggiornamento a maggio qui in Italia e nel resto d’Europa. Archiviata questa vicenda prontamente trattata anche sulle nostre pagine, che ovviamente ha interessato coloro che hanno deciso di acquistare da subito il top di gamma 2019, occorre dare ...

Cosa non ci sarà sul Samsung Galaxy Note 10 e non piacerà a molti : Il Samsung Galaxy Note 10 arriverà nell'imminente stagione estiva. Il lancio dovrebbe avvenire tra fine agosto ed inizio settembre ma le indiscrezioni che lo riguardano sono sempre più copiose. Peccato che non tutte siano positive, almeno per un certo numero di fan della serie. La notizia davvero negativa odierna è la seguente: il Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe non avere il classico jack delle cuffie. Come già fatto da altri produttori, si ...

Samsung dirà addio al jack da 3 - 5mm per le cuffie e ai tasti fisici su Galaxy Note 10 : Samsung Galaxy Note 10 dirà addio al foro per il jack da 3,5mm per le cuffie e ai tasti fisici per volume e di accensione e spegnimento: ecco le ultime informazioni. L'articolo Samsung dirà addio al jack da 3,5mm per le cuffie e ai tasti fisici su Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano ancora con miglioramenti alla fotocamera : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ iniziano a ricevere in Europa il loro secondo aggiornamento software di maggio: ecco le novità dei firmware G950FXXU4DSE4 e G955FXXU4DSE4. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano ancora con miglioramenti alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Nuovo elettrodomestico - nuovo smartphone : Samsung regala Galaxy A40 fino al 26 giugno : Samsung regala Galaxy A40 con la nuova promozione Samsung Members: per avere lo smartphone sarà sufficiente acquistare uno degli elettrodomestici aderenti all'iniziativa. Ecco i dettagli e il regolamento. L'articolo nuovo elettrodomestico, nuovo smartphone: Samsung regala Galaxy A40 fino al 26 giugno proviene da TuttoAndroid.

Presto tra noi il Samsung Galaxy A10e - un device che lascerà il segno : Ci sarà anche il Samsung Galaxy A10e ad aggiungersi alla lista dei prossimi disposivi del colosso sudcoreano, dando continuità alla gamma propiziata dal Galaxy S10e. Il device ha già ottenuto le certificazioni Wi-Fi Alliance e FCC, contraddistinto com’è dal product-code 'SM-A102U', e, come riportato su 'gsmarena.com', ha finito col passare di recente anche su GeekBench, totalizzando i punteggi di 1163 in single-core e 3581 in multi-core (che ...

Samsung Galaxy M40 arriverà l’11 giugno con un comparto fotografico niente male : Samsung Galaxy M40 sarà presentato in India il prossimo 11 giugno e potrà contare su un comparto fotografico niente male: ecco gli ultimi dettagli trapelati e il possibile prezzo di vendita. L'articolo Samsung Galaxy M40 arriverà l’11 giugno con un comparto fotografico niente male proviene da TuttoAndroid.

Evidenti miglioramenti per la fotocamera del Samsung Galaxy S8 con patch di maggio : Novità importanti per chi possiede il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy S8 Plus, dispositivi ormai non più così recenti che continuano ad essere in prima linea quando si parla di aggiornamenti. A tal proposito, nelle ultime ore, è spuntato un nuovo update per entrambi i dispositivi (in realtà in parte trattato nei giorni scorsi) che non riguarda in maniera esclusiva la patch di sicurezza di maggio, ma fa leva anche sul rilascio di miglioramenti ...

Molto meglio il Samsung Galaxy S10 con firmware XXU1ASE6 e senza problemi : Finalmente la svolta attesa per il Samsung Galaxy S10 e per il suo aggiornamento di maggio. Nei giorni scorsi, sulle pagine di OM, avevamo sottolineato i gravi problemi che affliggevano il top di gamma proprio con l'update del corrente mese. Per fortuna ora le anomalie sono state risolte con un nuovo pacchetto. Facciamo il punto della situazione: da qualche giorno si era diffuso il firmware XXU1ASE5 per il Samsung Galaxy S10. Quest'ultimo ...

Primi bilanci sulla batteria per il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di maggio : Spuntano in queste ore i Primi feedback da parte di coloro che negli ultimi giorni hanno avuto la possibilità di provare l'aggiornamento di maggio a bordo del Samsung Galaxy S7. Come avrete notato con l’articolo pubblicato poco meno di una settimana fa, infatti, la patch ha fatto il proprio esordio qui in Italia a bordo dei modelli marchiati Vodafone, stranamente in grado di anticipare anche i no brand. Lecito, dunque, chiedersi come stiano ...

Samsung fa il pieno di aggiornamenti : novità per Galaxy A70 - Galaxy M30 - M20 ed M10 - Galaxy Tab S3 e Galaxy S8 Active : Dopo aver risolto la vicenda dell'aggiornamento ai Galaxy S10, i tecnici di Samsung hanno avviato diversi altri rollout per una serie di altri smartphone L'articolo Samsung fa il pieno di aggiornamenti: novità per Galaxy A70, Galaxy M30, M20 ed M10, Galaxy Tab S3 e Galaxy S8 Active proviene da TuttoAndroid.

Samsung ci riprova : nuovo OTA per i Galaxy S10 - sperando che sia quello “giusto” : Novità in arrivo sull'aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy S10, ritirato dall'azienda qualche ora fa L'articolo Samsung ci riprova: nuovo OTA per i Galaxy S10, sperando che sia quello “giusto” proviene da TuttoAndroid.

Che offerte su eBay : Samsung Galaxy S10e - Huawei P20 Pro - Redmi Note 7 e altri a prezzi super : Sono tornati gli Imperdibili di eBay, questa settimana con offerte particolarmente interessanti su alcuni modelli di smartphone Android: tra questi spiccano Samsung Galaxy S10e, Huawei P20 Pro e Redmi Note 7. L'articolo Che offerte su eBay: Samsung Galaxy S10e, Huawei P20 Pro, Redmi Note 7 e altri a prezzi super proviene da TuttoAndroid.