Bresaola | come condirla e 15 ricette che non ti aspetti

(Di venerdì 31 maggio 2019) Laè in assoluto uno dei salumi più poveri di grassi e più digeribili. Dal punto di vista nutrizionale è una fonte di proteine di qualità elevata e di vitamine e minerali alleati del buon funzionamento del metabolismo (in particolare, di vitamine del gruppo B, di zinco e di fosforo) e dal potere antiossidante (in particolare vitamina E e selenio). Inoltre, il fosforo in esso contenuto promuove la buona salute di ossa e denti, il ferro e il rame sono importanti per la produzione dei globuli rossi e il potassio aiuta a favorire la buona salute cardiovascolare. Si tratta di un salume crudo a pezzo intero non affumicato, prodotto tipicamente nelle regioni del nord Italia. Può essere ottenuta con carni di manzo, di cavallo, di cervo o di maiale. Ladella Valtellina è un prodotto Igp (Indicazione geografica protetta). E in cucina si presta ...

