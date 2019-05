termometropolitico

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ode alGli stimaticolleghi e gli intellettuali si lanciano in deliziosi epiteti sugli italiani che non hanno votato dal centrosinistra in poi. Sono cittadini subalterni, intontiti, incapaci di riflettere e ignoranti. Analfabeti, razzisti e fascisti che credono la Terra sia piatta, i vaccini uccidano e quel che è peggio, magari sono pure cattolici. Ho già scritto più volte cosa penso di questa retorica; credo che esperimenti come questo andrebbero fatti a ripetizione. Guardatelo. Vaffanculo i click, i tempi televisivi, le risse per fare audience. Se fossero stati sui social o in TV si sarebbero messi a urlare e insultarsi dicendo le peggio cose; loro e gli spettatori avrebbero finito ancora più arroccati nelle loro convinzioni. Guardate questo capolavoro della Heineken, per cui mi commuovo ogni volta che lo guardo – giuro. Non è un’alternativa: è l’unica strada ...

Niebbo : Ode al suffragio universale (pezzo che mi costerà svariati followers): -