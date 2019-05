Ngts-4b | il “Pianeta proibito” sub-nettuniano

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Si aggira per una landa spaziale desolata, ha dimensioni intermedie tra quelle di Nettuno e della Terra e, dato che si trova in una regione dalle condizioni decisamente ostili, è stato soprannominato dagli astronomi il ‘Pianeta proibito’, nickname che rimanda ad un classico della cinematografia di fantascienza. Il solitario oggetto celeste è-4b, un esopianeta appartenente alla categoria dei Sub-nettuniani, individuato da un team internazionale di astronomi, coordinato dall’Università di Warwick. La scoperta – riporta Global Science – è avvenuta tramite la(Next Generation Transit Survey), una struttura dedicata all’osservazione degli esopianeti con il metodo del transito, che si trova in Cile presso l’Osservatorio Paranal dell’Eso. I risultati dell’indagine, che si è basata sui dati di oltre 190mila immagini raccolte tra agosto 2016 e maggio 2017, sono stati ...

