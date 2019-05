La condanna di Rixi e la chiusura di Orbàn a Salvini

Dimissioni Edoardo Rixi : condannato il viceministro - chi è e motivi condanna : Dimissioni Edoardo Rixi: condannato il viceministro, chi è e motivi condanna Dopo i risultati delle elezioni europee molti scommettono con insistenza su una prossima una crisi di governo. Mentre i due principali alleati, Salvini e Di Maio, promettono che il governo andrà avanti senza ripercussioni. E ad ogni tornante, viste le condizioni e lo scenario, c’è il rischio di scontri interni all’esecutivo. Come quelli che si sono ...

condanna Rixi : 3 anni e 5 mesi di reclusione e interdizione da pubblici uffici : Genova – Edoardo Rixi Condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. E’ la sentenza pronunciata dal giudice Giuseppe Dagnino della seconda sezione penale del Tribunale di Genova, nell’ambito del processo sulle spese dei consiglieri regionali liguri dal 2010 al 2012, quando l’attuale viceministro ai Trasporti, oggi non presente in aula, era capogruppo della Lega. Il ...

Il sottosegretario leghista Edoardo Rixi è stato condannato per peculato : Il viceministro Edoardo Rixi (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi si è dimesso. Il passo indietro, già chiesto nei giorni scorsi da diversi esponenti del Movimento 5 stelle, è arrivato dopo la sentenza che ha condannato il leghista a tre anni e cinque mesi per falso e peculato. In base a quanto accertato dai magistrati del tribunale di Genova, Rixi avrebbe rimborsato le spese ...

Spese pazze Liguria - non solo Edoardo Rixi : ecco tutti i condannati (e gli assolti) nel processo per peculato : Non c’è solo Edoardo Rixi, ormai ex viceministro, tra gli imputati del processo per peculato sulle cosiddette Spese pazze. I giudici della II sezione del Tribunale di Genova ha inflitto pene ad altri 18 imputati tra attuali e ex consiglieri regionali liguri. Per quasi tutti le condanne sono state superiori a quelle chieste dal pm. In tutto sono stati inflitti 51 anni di reclusione, otto misure di interdizione perpetua dai pubblici uffici e ...

