La Camera con vista di Federica Abbate e Lorenzo Fragola è sui guai testo

Decreto Calabria - ok alla Camera : 240 sì. “Più controlli sulle Asl. Direttori sanitari e amministrativi sorvegliati speciali” : Due le priorità: ripristinare i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e rimediare al profondo rosso dei bilanci delle Asl. Il Decreto Calabria, approvato un mese e mezzo fa nel consiglio dei ministri in trasferta a Reggio Calabria, riceve il primo via libera alla Camera, con 240 sì e 76 no (le opposizioni: Pd, Leu, Fi, Fdi) e ora passa al Senato. Così la sanità calabrese prova a uscire dall’emergenza e riformarsi, sotto la stretta ...

Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano ancora con miglioramenti alla fotoCamera : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ iniziano a ricevere in Europa il loro secondo aggiornamento software di maggio: ecco le novità dei firmware G950FXXU4DSE4 e G955FXXU4DSE4. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano ancora con miglioramenti alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha pronto un televisore (con doppia fotoCamera) : I nuovi uffici di Huawei a Milano (Carlo Cozzoli – LaPresse) E se uscissero davvero le tv Huawei? È da gennaio che si parla della possibilità che il colosso cinese possa sbarcare in un segmento ancora non sfiorato e ora i tempi sembrano maturi grazie a una serie di certificazioni, un indizio che di solito è l’antipasto dell’ufficializzazione. Da quella prima voce in inverno, che tirava in ballo un approccio soft in patria con ...

Evidenti miglioramenti per la fotoCamera del Samsung Galaxy S8 con patch di maggio : Novità importanti per chi possiede il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy S8 Plus, dispositivi ormai non più così recenti che continuano ad essere in prima linea quando si parla di aggiornamenti. A tal proposito, nelle ultime ore, è spuntato un nuovo update per entrambi i dispositivi (in realtà in parte trattato nei giorni scorsi) che non riguarda in maniera esclusiva la patch di sicurezza di maggio, ma fa leva anche sul rilascio di miglioramenti ...

Misura la distanza con la fotoCamera del telefono Android : Prendere misure di distanze è una delle cose che l’umanità fa da sempre e che probabilmente ha portato alla nascita della geometria. Con l’avvento dei moderni smartphone dotati di fotocamera, qualcuno ha pensato bene di trasformare anche questi oggetti, che abbiamo sempre con noi, anche in strumenti di Misura della lunghezza e delle distanze. Nel […] Misura la distanza con la fotocamera del telefono Android

Relatrice M5s del decreto sanità in Calabria accusata di conflitto d'interesse dall'opposizione : caos alla Camera : La deputata Dalila Nesci del Movimento 5 stelle accusata di conflitto di interessi dai suoi colleghi di Pd e Forza Italia, in Aula. Proteste e caos durante l’esame del decreto sulla sanità in Calabria, di cui è Relatrice. “Onestà onestà”, è il grido che iparlamentari delle opposizioni hanno intonato ripetutamente, durante l’esame del decreto sulla sanità in Calabria. alla base ...

Pamela Mastropietro - l’attesa per la sentenza per Innocent Oseghale : i giudici sono in Camera di consiglio : I giudici della Corte di assiste di Macerata sono entrati in camera di consiglio alle 14. 45. Secondo il presidente Roberto Evangelisti per emettere la sentenza per la morte di Pamela Mastropietro ci vorranno “alcune ore”. Prima della lettura del dispositivo ci sarà un preavvertimento alle parti di 15-20 minuti. Unico imputato è il 30enne nigeriano Innocent Oseghale, accusato di omicidio, vilipendio di cadavere e violenza sessuale. I ...

Asus ZenFone 6 affascina con la fotoCamera rotante e il prezzo - ma impone qualche compromesso : La nostra prova completa dello ZenFone 6, lo smartphone top di gamma di Asus contraddistinto dalla fotocamera rotante, è risultata convincente sotto diversi aspetti. Risultano soddisfacenti prestazioni, autonomia e qualità fotografica, oltre al prezzo decisamente competitivo, che parte da 499 euro. Il produttore ha fatto alcune rinunce rispetto ai prodotti da oltre 1.000 euro, ma senza intaccare l’esperienza quotidiana. Tuttavia, la ...

Isola dei famosi - l'italiano dà scandalo in Spagna : sesso con Violeta in diretta - Cameraman allibiti : l'italiano Fabio Colloricchio dà scandalo a Supervivientes. L'ex tronista di Uomini e donne, concorrente dell'edizione spagnola dell'Isola dei famosi, ha trascorso una notte di passione senza censure con Violeta Mangrinan, star della tv madrilena, senza alcuna inibizione o censura. I cameraman prese

La nuova TeleCamera di Xiaomi YI a 25 Euro in meno.. ma solo se siete veloci! [Codice Sconto] : Oramai YI-tech è un brand che non ha bisogno di presentazione: si è fatto la sua strada grazie a Xiaomi, ma ha dimostrato di poter camminare con le sue gambe grazie a prodotti estremamente validi leggi di più...

Roland Garros – Nadal - che dolore : entra e sbatte la testa contro una teleCamera! [VIDEO] : Gaffe all’esordio nel Roland Garros per Rafa Nadal: il tennista maiorchino entra e sbatte la testa contro una telecamera Quando Rafa Nadal entra in campo al Roland Garros le attenzioni del pubblico e delle telecamere sono tutte per lui. E se i tifosi solitamente non rappresentano un problema, ma anzi un incentivo, le telecamere a volte posso essere un ‘duro ostacolo’. Chiedere allo stesso Rafa Nadal per avere conferma. ...

Asus ZenFone 6 lo smartphone con Flip-Camera mobile Sony e tre configurazioni : Asus sta promuovendo il suo ZenFone 6, lo smartphone con Flip-Camera che cela la fotocamera Sony. Ci sono tre possibili scelte per lo stesso device, che può variare per prestazioni e capacità di memoria. Molti altri sono i dettagli. Andiamo con ordine. Asus, con le sue nuove proposte innovative non si ferma più. Gli ultimi device hanno avuto una progressione tecnica e grafica senza precedenti. Oltre all’aspetto che prevede un display ...

Nuovi traguardi per il Samsung Galaxy S9 Plus con l’aggiornamento di maggio per la fotoCamera : L'aggiornamento del Samsung Galaxy S9 Plus è servito su un piatto d'argento in queste ore: in Italia è partita, a pieno regime, la distribuzione dell'update del corrente mese di maggio proprio per i top di gamma assoluti di questo 2019, nella loro versione no brand e non per i modelli serigrafati. Si tratta di un un pacchetto che integra naturalmente la nuova e ultima patch di sicurezza di Google ma non solo: va ben oltre, con l'obiettivo ...

Le prime voci su Samsung Galaxy A70S gli attribuiscono una fotoCamera-record da 64 megapixel : Il record sarà garantito dal recentissimo sensore ISOCELL Bright GW1 svelato di recente dalla stessa Samsung L'articolo Le prime voci su Samsung Galaxy A70S gli attribuiscono una fotocamera-record da 64 megapixel proviene da TuttoAndroid.