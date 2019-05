Google mette al bando tutte le app che vendono marijuana

Mettete uno squalo - un serpente o un panda nel salotto con i nuovi modelli 3D della Ricerca Google : Durante il Google I/O 2019 abbiamo visto demo in cui uno squalo AR 3D è stato posizionato direttamente sul palco tramite una semplice Ricerca della parola "squalo". Ora questa funzionalità si sta diffondendo tra gli utenti e possono provarla effettuando una Ricerca su Google per il termine "squalo" e scorrere verso il basso per arrivare alla scheda del Knowledge Graph fino a vedere una carta che ti invita a un faccia a faccia con lo squalo ...

Password degli utenti Suite non protette - Google ammette la falla : Non solo Facebook e Twitter: anche Google ha scoperto tra i suoi server un archivio di Password degli utenti non cifrate e potenzialmente accessibili ai dipendenti dell'azienda. L'archivio, la cui esistenza è stata rivelata da Google stessa con un comunicato sul suo blog, risale a quattordici anni fa e contiene le chiavi accesso di un numero non precisato di account G Suite, che comprende i servizi a pagamento forniti alle aziende. Come ...

Google si mette in casa Yomi - il cacciatore italiano di malware : Virus Total, la piattaforma di analisi malware di Google ha deciso di includere tra le sue funzionalità la tecnologia italiana sviluppata da Yoroi per offrire una difesa avanzata alla comunità internazionale. Si chiama ‘Yomi', e consente la rilevazione e la gestione in sicurezza di malware informatici. Virus Total ne ha dato l'annuncio con questo messaggio: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Yomi: The Malware Hunter di Yoroi al progetto ...

Il Senior Member di XDA Jawomo ha sviluppato l'applicazione bxActions che permette a tutti gli utenti di rimappare il pulsante Bixby con molte altre opzioni, sfruttando anche la doppia pressione e la pressione prolungata per effettuare varie azioni con app specifiche, scattare foto e avviare Google Assistant direttamente dalla schermata di blocco.

Google Foto si prepara a introdurre la modalità Incognito rinominando una funzione esistente, e presto risolverà un problema di condivisione.

Trivia Crack è approdato per i dispositivi Google Home ed è accessibile semplicemente pronunciando "Ok Google, gioca a Trivia Crack". Il gioco mette a disposizione due modalità: Solo, per giocatore singolo in formato Classico o Sfida, e Party che offre la possibilità di giocare fino a 4 squadre.

Sameer Samat, vice presidente della gestione prodotti per Android e Google Play, ammette che non sarà facile trovare un dolce da abbinare ad Android Q.

Con Google Chrome 75 Beta questa funzionalità è stata finalmente aggiunta la possibilità di disabilitare Javascript solo per determinati siti o domini

Google - Schmidt dopo 18 anni si dimette dal board di Alphabet. Tonfo a Wall Street - in fumo 70 mld dollari : È stato lui a trasformare un'azienda più che promettente nel più grande colosso dell'informatica. Il itolo perde oltre l'8%, pesano multa Ue e modifiche a YouTube

App per smettere di fumare o per il diabete scambiano dati con Google e Facebook : Big data (Getty Images) Alcune app utilizzate per smettere di fumare o per monitorare la propria salute mentale condividono i dati degli utenti con Facebook e Google, indipendentemente dal fatto che gli utenti abbiano effettuato o meno il login tramite i social network. Sebbene le applicazioni che trattano dati medici dovrebbero proteggere la privacy di loro utenti, secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università del New South ...

Google ha lanciato l'app WifiRttScan per rilevare il posizionamento interno sfruttando il protocollo 802.11 mc, che migliora sensibilmente la precisione.