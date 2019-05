Fermato per eccesso di velocità | dice di essere posseduto dallo spirito di Michael

Atalanta - UFFICIALE - Gasperini conFermato : “Avanti insieme” : L’Atalanta, tramite nota UFFICIALE sui propri canali social, ha annunciato il continuo del matrimonio con Gasperini. Una nuova stagione insieme per vivere in prima persona il sogno Champions League. Il presidente Percassi ha convinto il tecnico atalantino e le due parti proseguiranno il loro cammino ancora insieme. “Avanti insieme”, questo lo slogan scelto dal presidente […] L'articolo Atalanta, UFFICIALE, Gasperini ...

Europee - Cattaneo : “Elettorato volatile. Il M5s perde verso non voto e Lega. Il Pd ha Fermato emorragia ma non attrae” : Il Pd tiene, ma non attrae “nuovi voti”. Per esempio: le perdite del M5s non vanno verso i democratici ma verso l’astensione e verso la Lega. E se vorrà avere qualche chance di allargare il proprio elettorato il Pd – così come la Lega e i Cinquestelle – dovrà fare i conti con un arbitro “inflessibile”: l’elettorato del Sud. Sono le conclusioni dell’istituto Cattaneo di Bologna che come a ogni ...

Elezioni comunali 2019 - risultati dello spoglio in diretta. Il M5S perde Livorno - Perugia al centrodestra - Gori conFermato sindaco a Bergamo. : Elezioni amministrative, la diretta dello spoglio al via tra qualche minuto: il M5S perde Livorno, il centrosinista si conferma a Firenze e Bari mentre il centrodestra riesce a tenere la...

Maradona - nuovi guai per il Pibe de Oro : Fermato all’aeroporto [DETTAGLI] : nuovi guai per Diego Armando Maradona. L’attuale tecnico dei Dorados è stato fermato all’aeroporto per una denuncia della sua ex compagna Rocio Oliva. La polizia ha bloccato l’ex Napoli all’aeroporto Ezeiza di Buenos Aires, poco dopo essere atterrato con un volo dal Messico. Gli agenti avevano la necessità di notificargli, per l’appunto, la denuncia presentata dalla donna che gli è stata a fianco nel periodo che Maradona ...

Milano - bimbo di 2 anni ucciso : padre Fermato/ Una vicina "Madre bravissima persona" : A Milano è stato ucciso un bambino di due anni: padre fermato e sotto interrogatorio. Il racconto di una vicina di casa: 'Mamma bravissima'

Milano - bimbo di 2 anni trovato morto in casa con segni di percosse : Fermato il padre : Un bruttissimo fatto di cronaca, molto probabilmente un omicidio, si è verificato questa mattina a Milano. La vittima sarebbe un bimbo di soli due anni, figlio di una famiglia croata. Sul posto la polizia di Stato per tutti i rilievi del caso: dalle prime indiscrezioni che arrivano dal capoluogo lombardo il piccolo avrebbe segni di violenza su tutto il corpo, in particolare moltissimi lividi. A dare l'allarme sarebbe stato il 25enne Aliza ...

Niente sconti per Battisti : conFermato l'ergastolo : Chiara Sarra La Corte d'Appello di Milano conferma l'ergastolo per Cesare Battisti. I legali dell'ex terrorista rosso: "Faremo ricorso" Nessuno sconto di pena per Cesare Battisti: la Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno rigettato la richiesta avanzata dalla difesa di commutare la pena dell'ergastolo in quella di 30 anni di reclusione. I giudici milanesi hanno respinto la tesi dei legali secondo cui per l'ex brigatista bisognava ...

Monza - trans Fermato per tentato omicidio : rivale finito in ospedale : Alla base del gesto ci sarebbe il controllo della zona di prostituzione. Al termine di un furioso litigio, il 42enne avrebbe colpito almeno due volte col tacco di una scarpa la sua vittima, trovata in un lago di sangue Federico Garau ? Luoghi: Monza

Erik Sanfilippo - Fermato un italiano di 52 anni : è indagato per occultamento di cadavere : fermato un italiano di 52 anni e indagato per occultamento di cadavere. Proseguono così le indagini di Scotland Yard per la morte di Erik Sanfilippo 23enne originario di Montopoli Valdarno (Pisa) trovato senza vita l’11 maggio scorso in un cassonetto dei rifiuti in un’area semi abbandonata a Tollington Road, nel quartiere di Islington. Il giovane da alcuni mesi lavorava come cameriere in un locale della capitale inglese. ...