laragnatelanews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Quasi vent’anni sono trascorsi da quandoha lanciato sul mercato il primo modello di, considerato al tempo uno dei prodotti più innovativi del colosso di Cupertino, in un’epoca in cui gli smartphone non erano così diffusi come oggi e le piattaforme di musica in streaming non esistevano. Da allora questa linea di prodotti si è evoluta fino al 2015, anno in cui è stato lanciato sul mercato l’ultimo modello. Da alloraha scelto di accantonare questa linea di dispositivi, puntando invece sugli iPhone che per molto tempo (e ancora oggi) hanno rapto la maggior parte degli introiti generati dall’azienda. A pochi giorni dall’inizio della tradizionale World Wide Developers Conferenceha deciso di svelare aqualcosa che in molti pensavano difficilmente avrebbe visto la luce. Il colosso di Cupertino ha aperto il ...

laragnatelanews : Apple presenta a sorpresa il nuovo iPod Touch 2019 - evyna : Apple presenta a sorpresa il nuovo iPod Touch 2019 -