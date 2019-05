Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Le dimissioni diNascimento de Araújo e di Gennaro Gattuso hanno lasciato al Milan vacante il posto Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva e di allenatore. Le ipotesi sui nomi che possano rimpiazzare i due sono dalle più fantasiose alle più romantiche e mentre Paolo Maldini valuta la situazione meditando anche lui un'uscita di scenaun solo anno,sfoglia la margherita dei sostituti con la priorità per il ruolo di direttore sportivo.In queste ore sembra sempre più probabile che il ruolo che fu divenga ricoperto da. Chi ènato in Germania a Kamen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, il 5 Novembre 1972 è attualmente il direttore sportivo del VfB Stoccarda, arrivato terzultimo in Bundesliga e retrocessogli sfortunatissimi playout persi contro 1. FC Union Berlin (andata 0-0, ritorno...

MarioForzan : Sven Mislintat in cima alla lista dei desideri di Ivan Gazidis per il dopo Leonardo - ManuelR97_ : @sheva63913158 @Lu_giWhite Detto questo, penso comunque he arriverà un ds nuovo. Leonardo al Milan era dt. Stamatti… - notrealsebaros : Se dovesse arrivare Sven IL KAISER Mislintat immagino già le orde di ritardati a dire “eh ma ha portato lo Stoccarda in B hihihi” -