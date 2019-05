OnePlus 7 Pro non avrà l’always-on display a breve | prima i bugfix

OnePlus 7 Pro nasconde un apribottiglie pop-up : guardatelo in azione : La Rete è ricca di testimonianze di cose bizzarre e tra queste vi è senza dubbio il tentativo di aprire una bottiglia di birra usando la fotocamera di OnePlus 7 Pro L'articolo OnePlus 7 Pro nasconde un apribottiglie pop-up: guardatelo in azione proviene da TuttoAndroid.

Ecco come registrare video grandangolari con OnePlus 7 Pro : In sostanza, in attesa di un aggiornamento che introduca la registrazione grandangolare su OnePlus 7 Pro, è possibile ovviare con pochi passaggi

Problemi OnePlus 7 Pro alla capsula auricolare - pù acuti con alcuni vettori : Come ogni dispositivo che si è affacciato da poco sul mercato, anche il OnePlus 7 Pro ha cominciato a palesare qualche difetto, tra cui, il più importante, quello del ghost touch, su cui i developers non si sono ancora pronunciati (per tutti gli altri piccoli Problemi è già in fase di rilascio un aggiornamento mirato per la loro correzione, come vi abbiamo qui parlato). Come segnalato da 'Android Police' e fatto di cui si hanno abbondanti ...

Qualche problema in chiamata per alcuni OnePlus 7 Pro : "solo" una grana software? : alcuni utenti possessori di OnePlus 7 Pro si lamentano di un problema con la capsula auricolare, che in chiamata riproduce un fastidioso rumore di interferenza. Vi è mai capitato?

Alle spalle i primi problemi del OnePlus 7 Pro? Repentino aggiornamento OxygenOS 9.5.5 : Dei problemi correlati alla prima fase di uscita del OnePlus 7 Pro si è fatto un gran parlare in particolar modo per quelli relativi ad episodi di ghost touch e ancora quelli riguardanti la scarsa qualità della resa fotografica, soprattutto in condizioni di poca luminosità. Il produttore non ha perso tempo e ha lavorato ad un primissimo aggiornamento correttivo per il suo device di punta, ora in distribuzione globalmente e in particolare (con ...

OnePlus 7 Pro riceve la OxygenOS 9.5.5 stabile che risolve parecchie "noie" di gioventù : È partito da qualche minuto il rollout di una nuova versione stabile della OxygenOS per OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro è davvero impermeabile? Sì - e questo video teardown ne è la prova : OnePlus 7 Pro è stato sottoposto a teardown dallo youtuber JerryRigEverything, che ha voluto studiarne la struttura interna e verificarne l'impermeabilità.

La factory image di OnePlus 7 Pro è disponibile al download : OnePlus ha rilasciato il download ufficiale dell'ultimo sistema operativo OxygenOS sul suo sito web che include la patch di sicurezza Android di aprile 2019, migliora lo scorrimento rendendolo maggiormente fluido e aggiunge una funzione di oscuramento DC dimming. La modalità di gioco migliora l'esperienza audiovisiva aggiungendo feedback tattile, inoltre è stata migliorata la qualità della fotocamera.

Android Q e tante funzioni di OnePlus 7 Pro ufficiali per OnePlus 6T - 6 - 5T e 5 : Con un post sul proprio forum ufficiale, OnePlus conferma che le novità software della serie OnePlus 7 arriveranno anche su OnePlus 5/5T/6/6T.

Potete impostare OnePlus 7 Pro - rigorosamente nudo - come sfondo grazie a iFixit : L'interno di OnePlus 7 Pro mostra una configurazione abbastanza modulare, dove le parti che si rompono comunemente possono essere facilmente sostituite, compresa la batteria. Discorso diverso per il display e la fotocamera frontale le cui capacità di scorrimento meccanico sono interessanti, ma rendono le riparazioni meno agevoli.

Alcuni OnePlus 7 Pro soffrono di tocchi fantasma : torna "l'incubo" ghost touch del One? : Alcuni OnePlus 7 Pro soffrono di ghost touch nella parte superiore del display, che possono andare avanti anche qualche minuto: si tratta di un problema software risolvibile?

Inaspettati problemi di ghost touch per il OnePlus 7 Pro - ecco come si manifestano (video) : I problemi di ghost touch per i OnePlus 7 Pro giungono come un fulmine a ciel sereno in questa prima fase di vendite della nuova ammiraglia. L'anomalia riguarderebbe il cosiddetto tocco fantasma, ossia quegli episodi in cui un utente pur non toccando affatto il display del telefono visualizza a schermo operazioni e comandi mai impartiti. Il fenomeno non è certo raro anche su altri device e potrebbe pure indicare qualche malfunzionamento di tipo ...

OnePlus 7 Pro fatto a pezzi in video da iFixit : Così come avviene per ogni smartphone top di gamma, anche OnePlus 7 Pro a distanza di qualche giorno dal suo lancio è finito nelle mani dello staff di iFixit

Il teleobiettivo di OnePlus 7 Pro non ha uno zoom ottico 3x e l'azienda spiega perché : OnePlus 7 Pro viene pubblicizzato con un teleobiettivo capace di garantire uno zoom 3x ma pare che, in realtà, il risultato offerto sia più vicino a uno zoom 2,2x