iOS 13 avrà finalmente una vera modalità notturna

(Di mercoledì 29 maggio 2019) (Foto: 9to5Mac) Alla buon’ora lasembraconfermata su iOS 13 con una presenza sin dal giorno zero della nuova versione del sistema operativo Apple atteso per il prossimo 3 giugno in occasione del Wwdc 2019. La dark mode è infatti rappresentata in alcune schermate che anticipano alcune delle novità che saranno ufficializzate da Apple durante l’evento per gli sviluppatori. Naturalmente, si tratta di unae propria(tra gli ultimi ad averla introdotta, Chrome) e non soltanto un’opzione che inverte i colori dell’interfaccia (come già presente anche ora) così da poter godere di diversi vantaggi sia per gli occhi dell’utente quando la luce naturale cala sia per la batteria del dispositivo. D’altra parte, iPhone X, iPhone XS e iPhone XS Max (così come verosimilmente i futuri modelli attesi in autunno) ...

