Il lancio di The Last of Us | Parte 2 è stato rinviato al 2020?

Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer : i dataminer potrebbero aver svelato la data di lancio : Se siete in attesa di Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda, dovete sapere che il gioco potrebbe già avere una data di lancio.Come riporta Gonintendo infatti, grazie al lavoro dei dataminer sarebbe stata scoperta data di pubblicazione del titolo sul mercato: 30 maggio 2019.Si tratta sicuramente di una data vicina, ma in mancanza di annunci ufficiale val la pena prendere il tutto con le pinze. Cadence of ...

The Last of Us Part II : nuovo trailer in arrivo questa settimana e possibile lancio in autunno? : questa mattina vi avevamo informato di come, secondo un rumor, una delle esclusive per PlayStation 4 tra Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last Of Us Part II avrebbe ricevuto un trailer prima dell'E3. Ebbene, a quanto pare è proprio l'ultimo gioco citato a riceverlo, almeno stando a quanto svelato dal sito spagnolo di Gamereactor.Citando alcune fonti proprio vicino a Sony, il sito spagnolo avrebbe svelato che questa settimana molto ...

Bloodstained : Ritual of the Night presenta i suoi piani post lancio : Bloodstained: Ritual of the Night è noto ai più come successore spiRituale di Castlevania. Il gioco, ormai alle porte, arriverà il mese prossimo su Xbox One, PS4, Switch e PC, e in vista della pubblicazione il publisher 505 Games ha delineato i suoi piani di supporto post lancio.Come possiamo vedere sul sito ufficiale, sono molte le cose in arrivo. Sono infatti in programma le modalità Speedrun e Boss Rush, ma anche qualcosa chiamato Pure ...

Gli sviluppatori di Man of Medan parlano del programma di lancio di The Dark Pictures Anthology : Poco fa abbiamo finalmente ottenuto una data di uscita per l'imminente gioco di Supermassive, Man of Medan. Il titolo si svolge su una nave fantasma e utilizza un sistema di scelta simile a Until Dawn del 2015 per creare un percorso di ramificazione di opzioni che porterà a più risultati potenzialmente molto diversi. Il gioco è anche il primo di cinque titoli in una serie antologica chiamata The Dark Pictures. Ora lo sviluppatore ha svelato ...

Close to the Sun è disponibile su PC - pubblicato un nuovo trailer di lancio : Close to the Sun è l'ultima fatica degli sviluppatori italiani Storm in a Teacup. Il gioco è un'avventura narrativa horror che si svolge all'interno di una nave costruita da Nikola Tesla.La vostra storia, come riporta DualShockers, inizierà nei panni di Rose, una giornalista investigativa alla ricerca di sua sorella. Per l'occasione lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer carico di suspense.Il gioco trae ispirazione da titoli come ...

The Exorcist : Legion VR e Fruit Ninja VR sono solo alcuni dei titoli disponibili su Oculus Quest al lancio : Oculus Quest sarà disponibile a partire dal 21 maggio ma potete già preordinare il vostro headset VR da oggi. Se non vedete l'ora di mettere le mani sul nuovo dispositivo ma vi state domandando su quali giochi potrete avere accesso, di seguito trovate la lista completa (53 giochi), riportata da Upload.Cosa ne pensate?Leggi altro...

Ingress : The Animation è la serie Netflix ispirata a Ingress Prime disponibile da oggi - ecco il trailer di lancio : Ingress: The Animation è la serie Netflix ispirata al celebre videogioco mobile Ingress Prime ed è disponibile già da oggi. L'articolo Ingress: The Animation è la serie Netflix ispirata a Ingress Prime disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio proviene da TuttoAndroid.

Anthem è in ritardo sulla tabella di marcia post-lancio? : Stando ad un recente report di Forbes, Anthem sembrerebbe essere in ritardo sulla tabella di marcia originariamente programmata per quanto riguarda i contenuti post-lancio.Come sottolineato dal report, il 17 aprile BioWare avrebbe dovuto tenere una diretta nella quale avrebbe fornito alla community importanti dati sul futuro del gioco, sulle patch in arrivo e molto altro ancora, ma il danno ad una linea in fibra ottica nei loro uffici ha ...

Dopo il discusso lancio di Anthem BioWare è alla ricerca di un Senior Loot System Designer : Stando a quanto emerso su ResetEra, sembra che Dopo alcune settimane di "silenzio radio" da parte degli sviluppatori (che hanno abbandonato il subreddit di Anthem), ora ci sia una posizione aperta in BioWare per un Senior Loot System Designer. Potrebbe, però trattarsi di una nuova posizione, o forse di un sostituto.Qui sotto i dettagli della posizione:"BioWare è alla ricerca di un Senior Systems Designer creativo e appassionato con esperienza in ...

Secondo l'ex general manager di BioWare il lancio di Anthem è stato "duro e surreale" da vedere : Anthem ha avuto uno dei lanci più dicsussi di questa generazione, come quelli di Fallout 76, No Man's Sky e Star Wars Battlefront II. Ora le cose sembrano essersi stabilizzate, ma le prime impressioni sono ciò che contano di più per molti giocatori. Detto questo, sembra che il lancio sia stato difficile per tutte le parti coinvolte. Parlando con Game Informer, l'ex general Manger di BioWare, Aaryn Flynn - che ha lasciato la compagnia nel 2017 - ...