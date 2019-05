Il Governo appeso al vulnerabile Rousseau

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Se è vero che per Salvini senza Di Maio è impossibile andare avanti allora ildeve affidare il suo futuro al voto della piattaforma, dove a decidere sulla tenuta del capo politico del Movimento saranno gli attivisti 5 stelle. Piattaforma che il Garante della Privacy, lo scorso 4 aprile, definiva “”Luigi Di Maio ha scelto di affidarsi al giudizio degli iscritti in seguito alla brutta sconfitta alla recente tornata elettorale. Il cambiamento degli equilibri di forza del Paese, non ha alterato la fiducia nel contratto di Matteo Salvini, che però ha posto come vincolo per la durata del, che sia concessa la possibilità di continuare all’alleato di Pomigliano.La piattaforma, ad aprile, è stata multata di 50 mila euro per “importanti vulnerabilità” riscontrate nel portale, dopo ...

