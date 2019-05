ilpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L’applicazione per leggere gli articoli onlineha informato parte dei suoi utenti che per più diun gruppo di hacker ha avuto accesso ai suoi sistemi interni, tra cui il database in cui sono archiviate le informazioni

ilposticino : Flipboard ha subìto un attacco informatico durato più di nove mesi - presanellarete : RT @ilpost: Flipboard ha subìto un attacco informatico durato più di nove mesi - ilpost : Flipboard ha subìto un attacco informatico durato più di nove mesi -