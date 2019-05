Crosetti | “Gattuso è un signore | l’addio più elegante che il calcio ricordi”

ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Elogio a Gattuso di Mauriziosu Repubblica. In un mondo in cui nessuno molla un centesimo, a Ringhio viene riconosciuta la nobiltà del gesto: lasciare due anni di stipendio al Milan (5 milioni di euro) e proteggere solo i contratti del suo staff tecnico. L’addio piùche ilrecente ricordi. Lo definisce così. In fondo è lo stesso Gattuso ad aver dichiarato che la sua storia con il Milan “non potrà mai essere una questione di soldi”. Rino è stato sempre dipinto come un allenatore tutto grinta e, prima, come un ruvido mediano catturapalloni. Invece, scrive, è “un, di quelli ricchissimi dentro”, in un mondo, quello dello sport, dominato da avidità e castelli finanziari. Nessuno gli ha mai regalato niente La motivazione del suo gesto non è da ricercare nel fatto che Gattuso sia già ricco. L’ex (da ieri) ...

