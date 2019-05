Comunali a Lecce | così il centrosinistra “in cammino” di Carlo Salvemini ha espugnato la

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ha camminato, quartiere per quartiere, da sindaco prima e da candidato poi. Ha pedalato pure, zaino in spalla, sempre in sella alla bici. E strada per strada ha scritto una pagina di politica che perè storia:ha portato ila vincere al primo turno. Mai era successo prima. E neppure mai prima era accaduto che il centrodestra, che ha schierato il consigliere regionale di Fdi Saverio Congedo, toccasse il fondo come è successo domenica, fermandosi al 33,10 per cento. Complice di questo flop è stata la spaccatura con l’ex sindaca Adriana Poli Bortone, che ha scelto di correre da sola, di fatto portando all’autodemolizione un’intera classe dirigente. La caparbietà dell’ex senatrice ha pesato e ora la riporta in Consiglio comunale, dopo dieci anni di assenza, da quando, cioè, il suo pupillo, l’allora sindaco Paolo Perrone (tra l’altro cognato di ...

