U&D | puntata del 28 maggio | amore al capolinea tra Ida e Guarnieri | lei se ne va

U&D - spoiler puntata del 24 maggio : Daffrè torna in studio - lite tra Tina e Manuel : Oggi 24 maggio su Canale 5 a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al trono Classico. Manca davvero poco alla scelta dei tre tronisti e, dopo aver visto nella puntata di ieri, come sta proseguendo il percorso di Andrea Zelletta, nell'appuntamento di oggi pomeriggio conosceremo gli sviluppi riguardanti Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Quest'ultima, dopo aver versato lacrime la settimana scorsa per ...

Spoiler U&D - ultima puntata Over : Ida lascia lo studio in lacrime - Riccardo non la ama : Martedì, 22 maggio, è stata registrata l'ultima puntata stagionale del Trono Over di Uomini e Donne: le anticipazioni che ha riportato 'Vicolo delle News' fanno sapere che Gemma Galgani ha intenzione di frequentare il signor Mario, mentre Mauro e Lisa hanno annunciato che si sposeranno l'anno prossimo, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono tornati insieme. La dama, dunque, ha chiuso definitivamente ogni rapporto con l'ex fidanzato dopo ...

Spoiler U&D - puntata odierna : Pamela chiude definitivamente con Torrese - volano insulti : Oggi, 22 maggio, su canale 5, a partire dalle 14,45, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando a quanto anticipato dal portale 'Witty tv', nel corso dell'appuntamento odierno, assisteremo al ritorno in studio di Pamela Barretta e Stefano Torrese, che racconteranno cosa è successo tra loro dopo la lite avvenuta la settimana scorsa, a seguito della scoperta di alcuni messaggi inviati dal cavaliere a Roberta ...

Anticipazioni U&D - puntata del 21 maggio : la Platano e Guarnieri ai ferri corti : Il trono over di Uomini e donne non risparmia certo emozioni e colpi di scena, come il ritorno di Ida Platano in trasmissione su espressa richiesta del suo ex Riccardo Guarnieri. Nella puntata in onda questo pomeriggio su Canale 5, vedremo che i due si ritroveranno a discutere al centro dello studio di Maria Filippi, con la dama bresciana che accuserà il cavaliere tarantino di non fare nulla per riconquistarla, smentendo di fatto quanto ...

U&D - spoiler puntata del 20 maggio : Armando abbandona dopo la lite furiosa con Barbara : Oggi, 20 maggio, torna su Canale 5 a partire dalle 14:45 un nuovo appuntamento con Uomini e donne dedicato, come ogni inizio settimana, al trono over. Nello studio di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni riportate sui profili ufficiali del programma, assisteremo ad una violenta lite tra Barbara e Armando che si concluderà con l'abbandono del programma da parte del cavaliere napoletano. Da quanto si apprende inoltre, ad inizio puntata vi ...

U&D - anticipazioni puntata odierna : la Cavaglia sempre più vicina a Giulio - Luca assente : Una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e donne andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45. Oggi vedremo come stanno proseguendo i percorsi di Giulia Cavaglia e Angela Nasti. La tronista piemontese, rimasta con i due corteggiatori, Giulio e Manuel, sarà protagonista di una discussione con quest'ultimo, deluso dopo aver visto il bacio tra la Cavaglia e il 'rivale' Giulio, con il quale invece sta crescendo la ...

U&D - puntata dell'8 maggio : Rocco lascia in lacrime - caos Maria Antonietta : Oggi pomeriggio andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento settimanale dedicato al trono over di Uomini e donne e dove vi saranno a nuovi abbandoni del parterre di Maria De Filippi. Dopo la sfuriata di Rocco nel corso delle ultime puntate, si vedrà che il cavaliere, stanco delle illazioni e delle accuse mosse da Gemma, deciderà di abbandonare lo studio. Anche Michele, dopo la violenta discussione avvenuta con Armando, dirà addio al trono over ...

U&D - spoiler puntata odierna : Roberta lascia il trono over dopo il rifiuto di Armando : Oggi 7 maggio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over, dove scopriremo tutte le novità riguardanti dame e cavalieri. dopo l’abbandono di Rocco, avvenuto nel corso della puntata trasmessa ieri pomeriggio, altri due protagonisti sono pronti a lasciare il parterre di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News infatti, veniamo a sapere che ...

U&D - puntata classico del 2 maggio : segnalazione sulla Paragoni - Andrea deluso : Oggi 2 maggio 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni giovedì, al trono classico e dove vedremo come stanno proseguendo i percorsi dei tre tronisti. In particolare, stando a quanto riportato dal portale 'Witty tv', si parlerà del trono di Andrea Zelletta il quale, come vedremo oggi pomeriggio, avrà una discussione con Natalia, dopo una segnalazione riportata da un'amica di Klaudia. Il tronista sarà molto deluso ...

U&D - puntata over del 30 aprile : caos in studio e insulti di Stefano a Tina : Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over. Stando alle anticipazioni circolate in rete, vedremo che in studio scoppierà il caos dopo una segnalazione di Gianni Sperti sul cavaliere Stefano. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato avvistato fuori dal programma di Maria De Filippi con un'altra donna in atteggiamenti equivoci. Dopo aver negato il fatto, il cavaliere insulterà Tina Cipollari e tra ...

U&D - spoiler puntata odierna : Armando e Michele vengono quasi alle mani : Oggi 29 aprile torna in onda nel pomeriggio di canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni inizio settimana, al trono over. Stando alle anticipazioni, nella puntata odierna i fan del dating show di Maria De Filippi assisteranno ad una violenta lite tra due cavalieri. Protagonisti dello scontro saranno Michele e Armando che, stando agli spoiler, discuteranno animatamente a causa di Simona arrivando quasi alle mani. Lite anche ...

U&D anticipazioni puntata 29 aprile : rissa verbale in studio tra Michele e Armando : Oggi andrà in onda una nuova puntata del dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, dopo la pausa del weekend, e che vedrà la messa in onda del trono over. Proprio di recente, sono trapelate delle anticipazioni online che suggeriscono che la puntata odierna sarà molto movimentata. Vedremo una forte discussione tra i due tronisti Michele Loprieno e Armando Incarnato. La lite scoppierà in studio a causa di alcuni ...

Anticipazioni U&D - puntata odierna : la Cavaglia bacia Manuel - la Nasti delusa : In una settimana caratterizzata da ben due sospensioni previste per Pasquetta e il 25 aprile, la programmazione di Uomini e donne continua ad essere rivoluzionata da ulteriori novità per il Trono Classico e l'Over. Se la puntata del mercoledì è solitamente dedicata a dame e cavalieri, la situazione varierà oggi 24 aprile, poiché andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato ai protagonisti più giovani. Spazio dunque al Trono Classico e più ...

U&D - spoiler puntata odierna : Zelletta fa andare via Muriel dopo una lite : Oggi, 23 aprile, secondo le anticipazioni fornite dal portale Wittytv, dovrebbe andare in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. A differenza di quanto accade di solito quindi, questo inizio settimana inizierà con i percorsi dei tre giovani tronisti che, a quanto sembra, dovrebbero essere in dirittura d'arrivo per quanto riguarda le loro scelte. Secondo gli spoiler, l'appuntamento odierno inizierà con il trono di ...