Per chi chiude l’attività l’Inps garantisce € 513 al mese | lo conferma una nuova circolare

M5s - Paragone : “Vanno rivisti i quattro incarichi di Di Maio. Il Movimento Per ripartire ha bisogno di una leadership h24” : “Le dimissioni di Primo Di Nicola da vice capogruppo dei Senatori M5S? “Che ci sia bisogno di discontinuità è fuor di dubbio, che la discontinuità di debba esaurire con nella decisioni di Primo credo di no”. Gianluigi Paragone così fuori da Palazzo Madama commenta il difficile momento del M5S. L’assemblea dei parlamentari M5s (prevista per domani, ndr) “è il luogo idoneo per maturare una scelta tutti insieme. ...

Pamela Prati a "Chi l'ha visto?" - Anzaldi : "Di truffe si parli con le Persone comuni". Il direttore di Rai3 Coletta : "Nessun compenso Per lei" : Pamela Prati sbarca su Rai3 tra le polemiche. L'indiscrezione lanciata da Dagospia circa l'ospitata della soubrette sarda nella prossima puntata di Chi l'ha visto? è stata confermata da Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza della Rai, raggiunto nelle scorse ore dai microfoni di Fanpage.it. Chi l'ha visto? ospita Pamela Prati per parlare di truffe online La showgirl, ...

Milan - Gattuso in sede Per firmare risoluzione : ma si innervosisce e chiede di alzare le sbarre in fretta : Questa mattina le sue parole a Repubblica hanno “quasi ufficializzato” l’addio al Milan, di cui si aspetta soltanto il comunicato. Ma prima c’è da attendere la firma sulla risoluzione. Rino Gattuso è arrivato alle 15.15 a Casa Milan per firmarla. Si è presentato su un’auto scura, accompagnato dal suo vice, Gigi Riccio. Poco prima era arrivato l’allenatore dei portieri, Valerio Fiori, seguito dal ...

Picchiata e vessata da ex geloso : arrestato Per stalking e maltrattamenti : Roma – Non accettava la separazione. Questa la motivazione per cui un 32enne romano, separato da circa un anno e mezzo dalla moglie, ha iniziato a picchiarla e a vessarla anche a livello psicologico. Diversi gli episodi di violenza, uno risalente a maggio del 2018 – quando la donna malgrado percossa non si era fatta refertare – e l’altro a giugno. In nessuno dei due casi la vittima, per paura di possibili ritorsioni, lo ...

Perché l'Italia rischia di restare fuori dalla prossima Bce : È come se il governo giallo verde ce la mettesse tutta per complicarsi la vita In Europa. Il Salvimaio infatti sembra andare all’arrembaggio sui vari dossier senza una reale valutazione dei rapporti di forza e dei vincoli esistenti, come se i nuovi equilibri determinatisi a livello nazionale si proiettassero per magia sul piano europeo. Con la fine del mandato di Mario Draghi il prossimo ottobre, per esempio, è noto che per ...

Maltempo Emilia-Romagna : chiesto lo stato di mobilitazione Per le piene dei fiumi : L’Emilia-Romagna si prepara a fronteggiare la situazione generata dall’ondata di Maltempo che ha interessato, e che interesserà nelle prossime ore, diverse aree della pianura centrale emiliana, in particolare nella provincia di Modena lungo l’asta del Secchiae alcune zone del reggiano. Per queste, la Protezione civile ha già diramato una allerta rossa. Questa mattina, durante l’incontro al Centro operativo unificato di Marzaglia (Mo), alla ...

Salvini : “Pronta proposta Lega - 30 miliardi Per flat tax”. Poi il monito all’Ue : “Finito il tempo dei richiami” : “Trenta miliardi di euro, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento studiata dagli economisti della Lega” per la “riduzione fiscale, la ‘tassa piatta’ sui redditi delle imprese e delle famiglie almeno fino a 50mila euro”. Lo ha annunciato in diretta facebook il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. ...

Allerta meteo Emilia Romagna : emesso il livello rosso Per rischio idrogeologico! : Una forte ondata di maltempo investirà le regioni nord-orientali nel corso delle prossime 16-20 ore, in particolare su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Un nucleo di aria molto fresca...

Fca-Renault - un’oPerazione figlia della scuola Marchionne : di Carblogger A casa, John Elkann parla in francese al fratello Lapo, un vezzo per gli eredi Fiat che hanno preso la maturità scientifica a Parigi. La scuola francese torna nell’accordo di fusione che il presidente sta portando avanti con Renault per Fiat Chrysler. Sul quale ho letto di tutto, molti se e molti ma basati perlopiù su matrimoni precedenti dell’industria dell’auto, perlopiù finiti male. ...

Suicida Preside Liceo Marco Polo Venezia/ Pecchini morto dopo scioPero contro di lui : morto Suicida il Preside del Liceo Marco Polo di Venezia: Vittore Pecchini si è tolto la vita durante sciopero e contestazioni contro di lui

Juventus - Bernardeschi : 'Vostra passione è contagiosa Per chi indossa questa maglia' : Per i giocatori della Juventus adesso è tempo di riposarsi un po' dopo un'altra stagione ricca di impegni e successi. Tutti i bianconeri si stanno godendo un periodo di relax anche se molti di loro saranno chiamati ad un altro piccolo sforzo, visto che la prossima settimana saranno impegnati con le rispettive nazionali. In particolare un gran numero di juventini sarà al seguito dell'Italia per le sfide contro Grecia e Bosnia, una delle quali ...

Incidente sul lavoro a Modica - 49enne rischia di Perdere una mano : rischia di perdere una mano un uomo 49enne di Modica rimasto vittima di un Incidente sul lavoro. Trasferito in elisoccorso a Catania