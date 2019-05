GF Francesca De Andrè attacca Dori Ghezzi

Gf - Francesca De André e Gennaro Lillio ancora più vicini dopo l’addio a Giorgio - : Luana Rosato Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati andare a coccole e tenerezze dopo l'ottava puntata del GF16: tra loro pare sia scattato il bacio sotto le coperte La mattinata nella Casa del Grande Fratello 16 è iniziata tra coccole ed effusioni per Francesca De André e Gennaro Lillio, ripresi sotto le coperte mentre si lasciavano andare incuranti delle telecamere. Le immagini che hanno mostrato l’avvicinamento tra ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio amoreggiano sotto le coperte : Risale a pochissimo tempo fa, un video nel quale si vedono Francesca De Andrè e Gennaro Lillio lasciarsi andare a calde effusioni nella Casa del Grande Fratello. Come racconta la pagina Instagram di "Gossip e Tv", i ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere mentre si davano dei baci e delle carezze sotto le coperte. La scintilla tra i due, dunque, è scattata la mattina successiva all'incontro chiarificatore che la genovese ha avuto con l'ex ...

«Grande Fratello 16» : basta con il tradimento di Francesca De Andrè! : Grande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiDi tradimenti e di faccia a faccia, con tutte le smorfie di disapprovazione e le mani che non stanno mai ferme del caso, al Grande Fratello ce ne sono sempre stati. Quello che avvolge Francesca De Andrè e la sua ...

Francesca De André e Gennaro Lillio fidanzati?/ A Mattino5 baci in diretta dalla casa : Francesca De Andrè e Gennaro Lillo fidanzati? baci e coccole al risveglio per i due oggi in diretta a Mattino 5. Cosa succederà adesso?

Giorgio Tambellini - ex Francesca de Andrè/ Luca Onestini : 'Complotto contro di lui' : Giorgio Tambellini, ex fidanzato di Francesca De Andrè: Luca Onestini convinto che si sia un complotto, ma chi ne è vittima e chi carnefice?

Grande Fratello - orrore in diretta : Francesca De Andrè aggredita dal suo ex - cacciato dalla D'Urso : orrore al Grande Fratello nel corso di un faccia a faccia nella casa tra Francesca De Andrè e l'ormai ex fidanzato, Giorgio Tambellini. Incontro avvenuto nel corso della diretta condotta da Barbara D'Urso lunedì 17 maggio. Giorgio accusa la produzione di avergli teso un tranello, la De Andrè lo accu

Dori Ghezzi si rifiutò di prendermi in affidamento! Francesca de André contro la nonna : Francesca De André viene a conoscenza delle dichiarazioni di Dori Ghezzi sulla sua partecipazione al Grande Fratello 16 e tuona contro la compagna di Fabrizio De André. L’ottava puntata del Grande Fratello 16 ha visto, ancora una volta, Francesca de André protagonista: prima per il duro confronto con Giorgio Tambellini, e poi per la notizia relativa le ultime dichiarazioni di Dori Ghezzi sulla sua partecipazione al reality show.-- Chiamata ...

Grande Fratello - Giorgio discute con Francesca De André - Barbara D’Urso sbotta : “Vai via - non abbiamo bisogno di te per l’audience” : Giorgio Tambellini è rientrato nella casa del Grande Fratello per un confronto con quella che è ormai la sua ex fidanzata, Francesca De André. La nipote di Fabrizio ha passato una settimana molto travagliata dopo che nella scorsa puntata del reality di Canale 5 le era stato rivelato che lui l’aveva tradita con la sua migliore amica e poi lasciata con un messaggio pubblicato su Instagram. All’inizio, Francesca De Andrè è rimasta ...

Kikò Nalli/ Lite con Francesca De Andrè : 'Non permetterti mai di parlarmi così' - GF - : Kikò Nalli, Grande Fratello 2019: Lite in diretta con Francesca De Andrè. Volano parole forti tra i due concorrenti: 'Non rompere il ca**o'.

Taylor Mega e Gennaro Lillio vicini - Francesca De André gelosissima : Gennaro Lillio e Taylor Mega nuova coppia del Gf 16? Interesse reciproco L’ingresso di Taylor Mega al Grande Fratello 2019 non ha lasciato indifferente Francesca De André, nonostante abbia detto di amare tutte le donne e che non è assolutamente gelosa. I suoi occhi, però, parlano chiaro, anche la sua reazione quando Gennaro le si […] L'articolo Taylor Mega e Gennaro Lillio vicini, Francesca De André gelosissima proviene da Gossip e ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè risponde a Dori Ghezzi : "Mi ha abbandonato - ora si nasconde dietro belle parole" (VIDEO) : "Lei ha deciso di abbandonarmi..."#GF16 pic.twitter.com/JAERDDXkng— Grande Fratello (@GrandeFratello) 27 maggio 2019 Nella puntata del Grande Fratello 16 di lunedì 27 maggio 2019, Francesca De Andrè ha replicato ad alcune dichiarazioni rilasciate da Dori Ghezzi, vedova di suo nonno Fabrizio De Andrè. La concorrente del reality ha spiegato:La volevo vedere come nonna, ma lei per prima dice tante parole che se fossero vere sarebbe ...

GF16 - Barbara d'Urso "non ha bisogno di fare ascolti con il tradimento di Francesca De Andrè". Daje a ride : "Noi non abbiamo bisogno di fare 'l'audience' con te che ti chiudi in macchina con un'altra per 40 minuti". Barbara d'Urso lo ha detto rispondendo alle accuse di un ragazzo, tale Giorgio, al quale il suo Grande Fratello 16 ha concesso grande spazio (non per la prima volta!) nella puntata di stasera, lunedì 27 maggio 2019. Lo ha fatto - concedergli la prima serata di Canale 5 - ovviamente esclusivamente per fini nobili, ossia proteggere ...

Francesca De André - il confronto con Giorgio finisce male : la d’Urso sbotta : Francesca De André, arriva il confronto con Giorgio al Grande Fratello: Barbara d’Urso non ci sta Un triste confronto quello tra Francesca De André e il fidanzato Giorgio al Grande Fratello. Il tutto prende inizio quando Barbara d’Urso mostra la settimana della gieffina e di Gennaro Lillio. Tra alti e bassi, i due hanno dimostrato […] L'articolo Francesca De André, il confronto con Giorgio finisce male: la d’Urso sbotta ...

Francesca De André : Giorgio confessa tutto. Barbara d’Urso : “Esci!” : Giorgio Tambellini ammette il tradimento. De André: “Sei vergognoso!” Il tanto atteso confronto tra Francesca De André e Giorgio Tambellini è arrivato. Il fidanzato della concorrente ha ammesso questa sera di averla tradita, ma ha aggiunto anche di essere vittima di un complotto, un complotto escogitato da Alessandra, amica di Francesca, che gli avrebbe presentato la ragazza con cui l’ha tradita. Sei vergognoso. Perché mi hai ...