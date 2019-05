Firenze | a 97 anni dona il fegato | è record nazionale per i trapianti

Firenze. Strage via dei Georgofili : le iniziative per il 26° anniversario dell’attentato : Nadia Nencioni non aveva ancora nove anni. Sua sorella Caterina pochi mesi. Il 27 maggio 1993 la bomba di via

4 anni a violentatore seriale di Firenze : Firenze, 6 MAG - Seconda condanna a Firenze per abusi sessuali contro il romeno Mustafa Arnaut, 25 anni, accusato di aver violentato più donne, cinque casi individuati, nel suo rifugio tra la ...

A 107 anni muore più anziana di Firenze : ANSA, - Firenze, 3 MAG - All'età di 107 anni si è spenta Maria Luisa Mingazzi, quest'anno era la più anziana di Firenze. Aveva lavorato nelle ambasciate di Tunisia, Albania e Belgio come personale ...

Firenze - donatore di organi a 93 anni : il fegato dell’anziano salva una vita : Trapianto da record all'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova, dove il donatore è un anziano di novantatre anni, deceduto per emorragia cerebrale dopo il ricovero in rianimazione. Il fegato dell'anziano è stato ritenuto idoneo per il trapianto e ha salvato un paziente di sessantacinque anni.

A 107 anni muore più anziana di Firenze : ANSA, - Firenze, 3 MAG - All'età di 107 anni si è spenta Maria Luisa Mingazzi, quest'anno era la più anziana di Firenze. Aveva lavorato nelle ambasciate di Tunisia, Albania e Belgio come personale ...

Firenze - arrestata bulgara di 23 anni : borseggiava turisti : Nicola De Angelis È stata arrestata insieme ad una complice mentre stava borseggiando tre turiste cinesi distratte dalle bellezze del centro storico fiorentino in via del Corso. Una bulgara di 23 anni pregiudicata insieme ad una sua connazionale Una bulgara di 23 anni pregiudicata è stata sorpresa a borseggiare in centro a Firenze insieme ad una complice e connazionale alcune ignare turiste cinesi che stavano ammirando le bellezze ...

Firenze - abusò del nipotino di 6 anni prima assolto - poi condannato in appello : assolto in primo grado, è stato condannato dalla Corte d'appello di Firenze per aver abusato del nipotino di 6 anni. L'uomo, 40 anni, della provincia di Firenze, è stato condannato a 5 anni e 3 mesi ...

Firenze - per anni si finge paraplegico ma in realtà cammina senza problemi : arrestato : Il falso invalido, un cinquantacinquenne di Firenze, è accusato dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica in atti pubblici commessa inducendo in errore dei pubblici ufficiali. Le forze dell’ordine lo hanno raggiunto in aeroporto mentre rientrava da un viaggio di piacere camminando in totale autonomia.Continua a leggere

Firenze - si finge invalido per anni dopo un incidente : arrestato : L'uomo, 55 anni, è accusato di truffa aggravata e falso ideologico. E' stato fermato dagli agenti all'aeroporto di Peretola, dove era appena atterrato dopo una vacanza all'estero

Firenze - scoperto asilo nido abusivo : bambini di 2 anni tra escrementi di topo e cibo avariato : La struttura sorgeva a Borgo San Lorenza in assenza delle più elementari autorizzazioni: i bambini, alcuni di meno di tre anni, venivano affidati a personale non qualificato e trascorrevano ore in locali sporchi.Continua a leggere

Firenze : Nazareno - poliziotto di 29 anni - si suicida nella sua camera d’hotel : Nazareno Giusti, agente di polizia di soli 29 anni, si è tolto la vita sparandosi alla testa con la pistola d'ordinanza nella stanza del Residence "Il Magnifico" di Firenze dove alloggiava insieme ad altri appartenenti alle forze dell'ordine.Continua a leggere

Festa 50 anni Batistuta - Nardella (Sindaco Firenze) : “Non lo avevo mai visto con le lacrime agli occhi” : La Festa dei 50 anni di un idolo indiscusso a Firenze: Gabriel Omar Batistuta. Il Sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella, a margine della presentazione del progetto “Giustizia semplice”, ha parlato del grande evento di ieri in cui è stato festeggiato il compleanno dell’ex attaccante viola. Nardella ha ringraziato Batistuta e gli organizzatori: “La cosa più bella è stata l’abbraccio di Gabriel con la ...

Firenze pazza di Batistuta : 6000 tifosi in piazza per i 50 anni di 'Batigol' : So che mi vogliono bene e ho sempre raccontato nel mondo che qui mi vogliono bene, e lo racconto anche a casa ed i miei genitori ed i miei figli che non mi hanno mai creduto ora lo sanno e lo hanno ...

Firenze pazza di Batistuta : 6000 tifosi in piazza per i 50 anni di “Batigol” : Gabriel Omar Batistuta è stato festeggiato in piazza della Signoria dai tifosi della Fiorentina pazzi dell’ex bomber viola Quasi 6.000 persone in piazza della Signoria a Firenze per festeggiare i 50 anni (compiuti il 1° febbraio scorso) dell’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, bomber dell’età d’oro tra il 1991 e il 2000. Per “Batigol”, mai dimenticato dai tifosi e sempre nei loro ...