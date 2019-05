Costa troppo! Chiara Ferragni lancia una linea make up con Lancome?

“Costa spropositatamente troppo” ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Tutto molto bello ma 60 euro per una palette è troppo, soprattutto se pensiamo che gli stessi modelli di altri brand molto più consolidati hanno più colori e costano di meno”. “Il trucco mi serve, eccome – ha confessato la Ferragni a Io Donna -. Di me voglio che si smetta di pensare che sono sempre perfetta, patinata: se mai, sono una che ha capito cosa le sta bene, divertendosi a sperimentare e reinventarsi”.



Nel frattempo si gode il successo e, dopo aver lanciato una linea di scarpe e una di abbigliamento, con l’apertura di alcuni store, si prepara a conquistare anche il settore beauty. Accanto a lei, come sempre, Fedez, e il piccolo Leone che presto, secondo quanto svelato dalla stessa influencer su Instagram, potrebbe accogliere un nuovo fratellino.

