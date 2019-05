C’è un problema di sessismo nelle ricerche su Google Immagini delle star

Svelato un problema di sicurezza di Windows 10 - il rimedio non C’è ancora : Windows 10 è esposto a un cosiddetto exploit “zero-day”, ossia a una falla nella sicurezza per la quale non esiste al momento un rimedio. Si tratta della quinta vulnerabilità di questo tipo dalla fine di agosto ad oggi. L’ha scoperta un ricercatore per la sicurezza noto come SandboxEscaper, rivelando che potrebbe permettere a un utente non autorizzato di ottenere privilegi tali da prendere il controllo completo sui alcuni file, ...

Striscioni rimossi e contestazioni vietate : sì - C'è un serio problema di Polizia : Forse il capo della Polizia Franco Gabrielli è troppo distratto per non accorgersi che da mesi ormai la Polizia è stata buttata nel bel mezzo di un giochetto infame che cerca di dividere l'Italia in due parti, una contro l'altra, come una sfida da strada o da stadio. E questo conta molto di più di un tweet risentito.

Erica e Gaetano bacio al Gf - ma lui spiazza tutti : "C'è un problema" : Grande Fratello, Erica e Gaetano si sono baciati: sta nascendo una coppia? Erica Piamonte e Gaetano Arena si sono baciati! Saranno loro la prima coppia ufficiale del Grande Fratello 16? Di coppie o presunte tali ce ne sarebbero altre due, ovvero Daniele e Martina e chissà Ambra e Kikò. Ma di ufficiale non c'è nulla

Stop al tour di Eros Ramazzotti - C'è un problema alle corde vocali : "Mi fermo per un'operazione" : Si ferma il tour di Eros Ramazzotti. L'artista ha annunciato lo Stop della tournée per un problema alle corde che dovrà risolvere con un'operazione, così come ha fatto sapere nel suo ultimo post sui social nei quali ha anche postato una sua foto con il medico che lo avrà in cura nei prossimi mesi. "Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per

L'infortunio al ginocchio e la sfida con Nadal - Fognini sincero : "C'è del liquido - Rafa? Se ha giocato male è un problema suo" : Fabio Fognini senza peli sulla lingua: le parole del tennista italiano nella conferenza stampa di oggi al torneo ATP di Barcellona dal quale si è dovuto ritirare a causa di un problema fisico E' stata una settimana ricca di emozioni per Fabio Fognini: il tennista italiano ha conquistato il suo primo Masters 1000, trionfando nella finalissima di Montecarlo contro Lajovic. Un match intenso, durante il quale Fognini ha fatto anche

C’è qualche problema coi primi Samsung Galaxy Fold : Diversi giornalisti hanno segnalato rotture e malfunzionamenti dello schermo pieghevole dei loro modelli di prova, Samsung sta indagando

Dietro alle difficoltà dei Navigator C’è (anche) un problema di lingua : Roma. Si diceva che in cinque mesi i centri per l’impiego sarebbero stati riformati, prima dell’avvio del reddito di cittadinanza, che dovrebbe arrivare da maggio. Invece sei mesi sono serviti solo per raggiungere un’intesa su come attuare il potenziamento di questi uffici e mercoledì la conferenza