giornalettismo : Edoardo Rixi is the new Armando Siri. Ora Lega e Movimento 5 stelle si spaccano sul destino del sottosegretario del… - TelevideoRai101 : Buffagni: Rixi se condannato lasci - MrEfis79 : RT @Lettera43: Il 30 maggio il giudizio sulle spese pazze contestate al sottosegretario leghista #Rixi. La Lega: «Resta al suo posto anche… -