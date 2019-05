Bebè resta per giorni vicino ai genitori morti per overdose

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Nicola De Angelis La polizia del Michigan ha trovato una bambina di 6 mesi che stava morendo di sete all'interno di un motel,i corpi dei suoiperNegli USA una bambina di soli 6 mesi è rimasta accanto ai loroperdentro una stanza di motel per tre. È stata salvata dalla polizia del Michigan. Figlia di Jessica Bramer, di 26 anni e di Christian Reed è rimastaai corpi dei suoiper tre. Stava rischiando di morire di sete a causa della disidratazione. Skylah è stata trovata al Rodeway Inn a Whitehall in Michigan. La reception del motel aveva infatti avvertito la polizia dopo aver tentato di mettersi in contatto con la coppia, che non effettuava il check out da qualche giorno e soprattutto non dava segni di vita. Sono quindi intervenuti gli agenti che dopo aver bussato varie volte alla porta ...

