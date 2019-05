Verdi e Sinistra fuori da Strasburgo | il day after dei no-Pd

Europee - gli exit poll dall'Irlanda lanciano i Verdi : tonfo della sinistra - soffrono gli alleati del Cav : Exploit del Partito dei Verdi alle elezioni Europee in Irlanda. Secondo i primi exit poll pubblicati dall'emittente nazionale Rte dopo che i seggi sono stati chiusi alle 22:00, a Dublino il partito guidato da Ciarán Cuffe è in testa con il 23% dei voti e 9 punti di vantaggio sul partito conservatore

Europee - no lista unitaria a sinistra. Bonelli ( Verdi ) : “Ci abbiamo provato. Ma dopo simbolo - Pizzarotti è scomparso” : I temi e gli obiettivi sono simili: riconversione ecologica dell’economia e della società, lotta per la giustizia ambientale, abbandono delle fonti fossili; eppure questo non è bastato per offrire agli elettori una lista unitaria a sinistra’ del Pd. Anzi alle prossime Europee il centrosinistra italiano, si presenterà con quattro liste differenti: +Europa con ‘Italia in Comune’ guidata da Federico Pizzarotti , la lista del ...

Elezioni Finlandia - duello tra sovranisti e socialdemocratici. Salgono Verdi e sinistra. Crolla il Centro dell’ex premier : I socialdemocratici con la maggioranza relativa: molto relativa, visto che hanno il 18 per cento dei voti. I sovranisti dei Veri Finlandesi non avanzano, ma ora sono la seconda forza del Paese, a pochi decimali dal primato. Il partito centrista dell’ex premier Juha Sipilä è l’unico vero sconfitto, con un crollo evidente nel numero dei seggi. Dopo lo spoglio di oltre quattro quinti delle schede è questa la sintesi del risultato delle ...

Europee. Tre cartelli elettorali proveranno a 'rubare voti' al Pd. Più Europa al centro - i Verdi e la Sinistra : ...storia dell'ambientalismo italiano " aveva stretto un'alleanza con Pizzarotti che è andata in fumo a causa dell'ostilità dei liberal-democratici di Della Vedova di 'farsi entrare in casa' un mondo, i ...

"Verdi e Sinistra sono diversi : loro pensano all'etichetta - noi ai temi". Intervista a Monica Frassoni : "In Italia non ci siamo alleati con la Sinistra perché loro pensano all'etichetta, noi ai temi. loro vogliono riorganizzare lo spazio della Sinistra, sostanzialmente identitario intorno allo slogan 'mai col Pd'. A me di ridefinire lo spazio di Sinistra in alternativa al Pd non importa. Io invece magari nel prossimo Governo italiano voglio portare il mio pacchetto di voti sul tavolo col Pd, per avviare una discussione sulla trasformazione ...