Vela | Cetilar M32 European Series | successo degli inglesi di GAC Pindar

(Di lunedì 27 maggio 2019) Con ildi GACnelleM32, si chiude il week end che precede la 151 Miglia-Trofeo. Appuntamento a mercoledì per il Crew Party al Porto di Pisa e a giovedì per la partenza della regata Cielo grigio e poco vento per gli otto equipaggi, in rappresentanza di sei Nazioni, impegnati a Marina di Pisa nella terza e ultima giornata di regate delleM32, organizzate dalla classe M32 insieme con lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e con base logistica al Porto di Pisa. Dopo un totale di 13 prove disputate nell’arco di tre giorni, ildi tappa è andato aglidi GACdell’ex iridato match race Ian Williams, dominatore di questa prima tappa del circuito europeo riservato ai catamarani M32. Un evento, con 151 Bimbi ae la corsa podistica 15.1 Run, che ha dato lustro al ...

